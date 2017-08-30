Сутки в лесу ищут 73-летнюю женщину

Во вторник, 29 августа, около 11 утра ушла в лес за грибами и до сих пор не вернулась 73-летняя Мария Глазунова. Женщина проживает в Юхновском районе.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» формирует экипажи, которые отправятся прочёсывать лес. Волонтёров, желающих помочь в поиске, просят сообщать об этом на официальной страничке отряда «ВКонтакте».
- Формируем экипажи. Выезд ориентировочно после 17.00, - сообщают волонтёры. - Точное время и место сбора станет известно позже. Форма одежды - лес (возможно мокрый)! С собой: фонари, сменная одежда, еда и питьё на себя и товарища.
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