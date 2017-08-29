Почему из магазинов исчез калужский хлеб

На днях, задержавшись дольше обычного на работе, по дороге домой зашла за хлебом в один из магазинов торговой сети «Магнит», который по пути. Оказавшись в отделе хлебобулочной продукции, я ощутила, будто снова наступили 90-е: полки оказались абсолютно пустыми.

Письмо в редакцию

Сначала я подумала, что, наверное, выбрала не самое удачное время для покупки хлеба: часы показывали почти 20:00. Но буквально через несколько дней к нам в редакцию пришло коллективное письмо от калужан, которые рассказали, что в последние месяцы регулярно по вечерам не могут купить продукцию Калужского хлебокомбината в магазинах некоторых крупных торговых сетей.

«Ассортимент хлеба в «Магнитах» и «Дикси» значительно сократился, а в вечернее время и вовсе пропал, - пишут наши читатели. - Что случилось? Мы хотим есть проверенный годами, качественный хлеб. Куда за ним идти? Палаток по продаже хлебобулочной продукции в городе почти не осталось, местных магазинов — тоже. Есть только «Магниты» и «Дикси». Но там хлеба Калужского хлебокомбината практически нет. Днем еще можно купить «Нарезной», «Здоровье», «Старообрядческий», а вечером, после работы, и того нет. Полки пустые».

То, что проблема действительно существует, подтверждает и руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена» партии «Единая Россия» Елена ЛОШАКОВА.

- Активные жалобы жителей Калуги и области на то, что в «Магнитах» вечером нет хлеба, мы получаем в последние две недели. Сейчас отрабатываем эту информацию: проводим вечерние рейды по тем торговым точкам, на которые жалуются люди. Информация подтверждается: в некоторых магазинах хлеба действительно нет либо его очень мало. Поскольку торговые точки этой сети приняли формат магазина у дома, во многих микрорайонах они вытеснили других предпринимателей и зачастую являются единственным местом, где жители могут купить хлебобулочную продукцию.

Новый принцип

— Мы в курсе этой проблемы, - говорит заместитель коммерческого директора - начальник отдела сбыта Калужского хлебокомбината Василий ФИСЕНКО. - Горожане буквально засыпали вопросами. Люди спрашивают, почему в магазинах нет нашей продукции. Вечером нет основных позиций, таких как батон «Нарезной» и хлеб «Дарницкий», а кроме того, калужане отмечают, что пропали из продажи маленькие булочки, сладкие слойки. Почти не застанешь продукции профилактического назначения: хлебцы «Докторские с отрубями», хлеб «Столичный с йодказеином», хлеб «Богородский бездрожжевой» и т. д. Зачастую магазины «переводят стрелки» и отвечают покупателям, что, мол, во всем виноват хлебокомбинат: мало хлеба привозит. Но это неправда! Мы поставляем продукцию в соответствии с заявками магазинов — ни булкой больше, ни булкой меньше. Мы готовы производить и поставлять нашу продукцию в больших объемах. Отсутствие хлеба в магазинах — это неправильная заявка на хлеб, которую делают магазины. Наши предложения для торговых сетей просты, но их пока представители магазинов не слышат.

Мы можем помочь каждому магазину составить корректную заявку на каждый день по каждому наименованию хлебобулочных изделий. Мы посещаем каждый магазин и знаем примерную реальную суточную потребность хлеба любого из них. Наш автопарк насчитывает 80 единиц специализированных хлебных фургонов, что позволяет нам (при наличии заявки от точки) заво­зить хлеб в магазины 2–3 раза в день. Это дает магазинам возможность корректировать заявки на хлеб и всегда иметь на полках свежую продукцию.

Так и было некоторое время назад — мы помогали делать заявки, завозили продукцию 2 раза в день, - продолжает Фисенко. - Однако сетевые магазины приняли решения, противоположные тем, что мы предлагали, - отдали расчет заявок компьютерной программе, на работу которой мало кто может повлиять, сократили количество доставок в день. В результате с полок пропала продукция — и по количеству, и по ассортименту.

Также мы думаем, что проблема наличия хлеба в магазинах сетей «Магнит» и «Дикси» — это своеобразный ответ торговых сетей на распоряжение Президента РФ В.В. Путина, который в мае 2017 года дал задание Роспотребнадзору, ФАС и другим структурам обратить внимание на возврат нереализованного товара из магазинов производителям и на то, как эта практика отвечает здравому смыслу и как влияет на экономику страны.

Возврат нереализованной продукции — это фактор, который тормозит и убивает хлебопекарную отрасль в России, - считает Фисенко. - В чем его суть? Магазин заказывает хлеб, а все непроданные остатки может без каких-либо для себя потерь вернуть производителю. Есть только одно НО: Калужский хлебокомбинат никогда в цену своей продукции не закладывал убытки от возвратов, т. е. весь возвращенный в наш адрес торговыми сетями хлеб — это убытки предприятия, которые в год составляли более 35 млн. руб. Причем из месяца в месяц наблюдалась тенденция к росту. Переработкой возвратного хлеба мы никогда не занимались, весь возврат продавался фермерам на корм скоту. А в основе возврата — неправильный заказ магазина. Зачастую мы становились свидетелями того, что свежий хлеб не выкладывался даже в торговый зал, а оставался в подсобном помещении, т. к. на полке была такая продукция. А на следующий день весь этот свежий хлеб возвращался на предприятие, даже не побывав в продаже. Вот и один из ответов на вопрос, где свежий хлеб: он в подсобке магазинов. С хлебокомбината хлеб всегда уезжает свежим! Товароведы и директора магазинов не чувствуют ответственности за заказ, не анализируют поток покупателей, более того — не прислушиваются к нашим советам относительно правильного заказа. А зачем? Все равно производителю все вернут.

Однако некоторые торговые сети уже давно работают без возвратов (еще до слов президента) и не нагружают производителя дополнительными убытками, не переносят на покупателя потери от возвратов, не требуют от нас дополнительных скидок для компенсации потерь при списании, - продолжает Фисенко. - Они требуют от своих ответственных сотрудников правильную заявку и своевременную выкладку товара на полку. Это сети «Атак», «Наша радуга», «Пятёрочка», «Верный». Свежий хлеб в ассортименте на полках магазинов этих сетей в течение дня всегда есть.

«Магнит», а также «Дикси» вывели из своих магазинов довольно большое количество ассортимента нашей продукции, - сетует Василий Фисенко. - Например, хлеб «Богородский бездрожжевой» был представлен в 86 торговых точках, теперь — только в 28. Батон «Здоровье» — минус 47 торговых точек. Порционные булочки — минус 80 магазинов, палочки «Сырные» — минус 77 точек. Даже обычного хлеба, черного и батонов, стало меньше.

- Что сетевики хотят этим доказать, непонятно, - говорит Елена Лошакова. - Официальное объяснение: таким образом они уменьшают убытки в связи с нереализацией хлебобулочной продукции.

В ожидании перемен

Эта проблема актуальна не только для нашего региона, но и для страны в целом. В 2016 году торговые сети вернули предприятиям около 30% произведенного ими хлеба, что, естественно, вызвало с их стороны справедливое возмущение. Хлебопёков поддержали в Федеральной антимонопольной службе, в Рос­потребнадзоре и Госдуме, где прошедшей весной обсуждалась возможность введения на законодательном уровне запрета на возврат производителям непроданного хлеба и других продуктов с истекшим сроком годности. Ожидалось, что он начнет действовать с 1 июня. Но законодательного документа так и не появилось.

Трудности переходного периода?

— Нас беспокоит прежде всего то, что у людей нет возможности приобретать нашу продукцию. Калужане остались без выбора, фактически без любимого хлеба — говорит Василий Фисенко.

Попытки найти компромиссное решение с руководством торговой сети успехом пока не увенчались. И директор Калужского филиала ЗАО «Тандер» Николай ВОРОТИЛОВ, и его коллега из Краснодара — категорийный менеджер компании Станислав ЛЯПИН объясняют ситуацию «некоторыми сложностями переходного периода».

- Процесс перехода на безвозвратную схему по поставкам хлеба не совсем отлажен, - прокомментировал Николай Воротилов. - Но мы об этой проблеме знаем и работаем над ее устранением. Думаю, что в ближайшую неделю она решится.

Однако, по мнению руководства Калужского хлебокомбината, дело не только в переходном периоде. С рядом торговых сетей, представленных в нашем регионе, предприятие успешно работает по безвозвратному принципу уже года полтора, причем переходный период прошел относительно быстро и безболезненно.

- Проблема решается грамотной проработкой системы заказов хлебобулочной продукции, - считает Василий Фисенко. - Многие ритейлеры эту работу уже провели. Мы призываем «Магнит» и «Дикси» последовать их примеру.

На федеральный уровень

- Понятно, что меры административного воздействия в отношении этих торговых сетей мы предпринять не можем, - говорит Елена Лошакова. - В ближайшее время планируем провести встречу за «круглым столом» с участием и производителей, и сетевиков, к которым есть претензии. По итогам «круглого стола» мы собираемся подготовить обращение в федеральную мониторинговую группу с просьбой урегулировать вопрос законодательно на государственном уровне.