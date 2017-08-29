Почему из магазинов исчез калужский хлеб

На днях, задержавшись дольше обычного на работе, по дороге домой зашла за хлебом в один из магазинов торговой сети «Магнит», который по пути. Оказавшись в отделе хлебобулочной продукции, я ощутила, будто снова наступили 90-е: полки оказались абсолютно пустыми.
Письмо в редакцию
Сначала я подумала, что, наверное, выбрала не самое удачное время для покупки хлеба: часы показывали почти 20:00. Но буквально через несколько дней к нам в редакцию пришло коллективное письмо от калужан, которые рассказали, что в последние месяцы регулярно по вечерам не могут купить продукцию Калужского хлебокомбината в магазинах некоторых крупных торговых сетей.
«Ассортимент хлеба в «Магнитах» и «Дикси» значительно сократился, а в вечернее время и вовсе пропал, - пишут наши читатели. - Что случилось? Мы хотим есть проверенный годами, качественный хлеб. Куда за ним идти? Палаток по продаже хлебобулочной продукции в городе почти не осталось, местных магазинов — тоже. Есть только «Магниты» и «Дикси». Но там хлеба Калужского хлебокомбината практически нет. Днем еще можно купить «Нарезной», «Здоровье», «Старообрядческий», а вечером, после работы, и того нет. Полки пустые».
То, что проблема действительно существует, подтверждает и руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена» партии «Единая Россия» Елена ЛОШАКОВА.
- Активные жалобы жителей Калуги и области на то, что в «Магнитах» вечером нет хлеба, мы получаем в последние две недели. Сейчас отрабатываем эту информацию: проводим вечерние рейды по тем торговым точкам, на которые жалуются люди. Информация подтверждается: в некоторых магазинах хлеба действительно нет либо его очень мало. Поскольку торговые точки этой сети приняли формат магазина у дома, во многих микрорайонах они вытеснили других предпринимателей и зачастую являются единственным местом, где жители могут купить хлебобулочную продукцию.
Новый принцип
— Мы в курсе этой проблемы, - говорит заместитель коммерческого директора - начальник отдела сбыта Калужского хлебокомбината Василий ФИСЕНКО. - Горожане буквально засыпали вопросами. Люди спрашивают, почему в магазинах нет нашей продукции. Вечером нет основных позиций, таких как батон «Нарезной» и хлеб «Дарницкий», а кроме того, калужане отмечают, что пропали из продажи маленькие булочки, сладкие слойки. Почти не застанешь продукции профилактического назначения: хлебцы «Докторские с отрубями», хлеб «Столичный с йодказеином», хлеб «Богородский бездрожжевой» и т. д. Зачастую магазины «переводят стрелки» и отвечают покупателям, что, мол, во всем виноват хлебокомбинат: мало хлеба привозит. Но это неправда! Мы поставляем продукцию в соответствии с заявками магазинов — ни булкой больше, ни булкой меньше. Мы готовы производить и поставлять нашу продукцию в больших объемах. Отсутствие хлеба в магазинах — это неправильная заявка на хлеб, которую делают магазины. Наши предложения для торговых сетей просты, но их пока представители магазинов не слышат.
Так и было некоторое время назад — мы помогали делать заявки, завозили продукцию 2 раза в день, - продолжает Фисенко. - Однако сетевые магазины приняли решения, противоположные тем, что мы предлагали, - отдали расчет заявок компьютерной программе, на работу которой мало кто может повлиять, сократили количество доставок в день. В результате с полок пропала продукция — и по количеству, и по ассортименту.
Также мы думаем, что проблема наличия хлеба в магазинах сетей «Магнит» и «Дикси» — это своеобразный ответ торговых сетей на распоряжение Президента РФ В.В. Путина, который в мае 2017 года дал задание Роспотребнадзору, ФАС и другим структурам обратить внимание на возврат нереализованного товара из магазинов производителям и на то, как эта практика отвечает здравому смыслу и как влияет на экономику страны.
Возврат нереализованной продукции — это фактор, который тормозит и убивает хлебопекарную отрасль в России, - считает Фисенко. - В чем его суть? Магазин заказывает хлеб, а все непроданные остатки может без каких-либо для себя потерь вернуть производителю. Есть только одно НО: Калужский хлебокомбинат никогда в цену своей продукции не закладывал убытки от возвратов, т. е. весь возвращенный в наш адрес торговыми сетями хлеб — это убытки предприятия, которые в год составляли более 35 млн. руб. Причем из месяца в месяц наблюдалась тенденция к росту. Переработкой возвратного хлеба мы никогда не занимались, весь возврат продавался фермерам на корм скоту. А в основе возврата — неправильный заказ магазина. Зачастую мы становились свидетелями того, что свежий хлеб не выкладывался даже в торговый зал, а оставался в подсобном помещении, т. к. на полке была такая продукция. А на следующий день весь этот свежий хлеб возвращался на предприятие, даже не побывав в продаже. Вот и один из ответов на вопрос, где свежий хлеб: он в подсобке магазинов. С хлебокомбината хлеб всегда уезжает свежим! Товароведы и директора магазинов не чувствуют ответственности за заказ, не анализируют поток покупателей, более того — не прислушиваются к нашим советам относительно правильного заказа. А зачем? Все равно производителю все вернут.
Однако некоторые торговые сети уже давно работают без возвратов (еще до слов президента) и не нагружают производителя дополнительными убытками, не переносят на покупателя потери от возвратов, не требуют от нас дополнительных скидок для компенсации потерь при списании, - продолжает Фисенко. - Они требуют от своих ответственных сотрудников правильную заявку и своевременную выкладку товара на полку. Это сети «Атак», «Наша радуга», «Пятёрочка», «Верный». Свежий хлеб в ассортименте на полках магазинов этих сетей в течение дня всегда есть.
«Магнит», а также «Дикси» вывели из своих магазинов довольно большое количество ассортимента нашей продукции, - сетует Василий Фисенко. - Например, хлеб «Богородский бездрожжевой» был представлен в 86 торговых точках, теперь — только в 28. Батон «Здоровье» — минус 47 торговых точек. Порционные булочки — минус 80 магазинов, палочки «Сырные» — минус 77 точек. Даже обычного хлеба, черного и батонов, стало меньше.
- Что сетевики хотят этим доказать, непонятно, - говорит Елена Лошакова. - Официальное объяснение: таким образом они уменьшают убытки в связи с нереализацией хлебобулочной продукции.
В ожидании перемен
Эта проблема актуальна не только для нашего региона, но и для страны в целом. В 2016 году торговые сети вернули предприятиям около 30% произведенного ими хлеба, что, естественно, вызвало с их стороны справедливое возмущение. Хлебопёков поддержали в Федеральной антимонопольной службе, в Роспотребнадзоре и Госдуме, где прошедшей весной обсуждалась возможность введения на законодательном уровне запрета на возврат производителям непроданного хлеба и других продуктов с истекшим сроком годности. Ожидалось, что он начнет действовать с 1 июня. Но законодательного документа так и не появилось.
Трудности переходного периода?
— Нас беспокоит прежде всего то, что у людей нет возможности приобретать нашу продукцию. Калужане остались без выбора, фактически без любимого хлеба — говорит Василий Фисенко.
Попытки найти компромиссное решение с руководством торговой сети успехом пока не увенчались. И директор Калужского филиала ЗАО «Тандер» Николай ВОРОТИЛОВ, и его коллега из Краснодара — категорийный менеджер компании Станислав ЛЯПИН объясняют ситуацию «некоторыми сложностями переходного периода».
- Процесс перехода на безвозвратную схему по поставкам хлеба не совсем отлажен, - прокомментировал Николай Воротилов. - Но мы об этой проблеме знаем и работаем над ее устранением. Думаю, что в ближайшую неделю она решится.
Однако, по мнению руководства Калужского хлебокомбината, дело не только в переходном периоде. С рядом торговых сетей, представленных в нашем регионе, предприятие успешно работает по безвозвратному принципу уже года полтора, причем переходный период прошел относительно быстро и безболезненно.
- Проблема решается грамотной проработкой системы заказов хлебобулочной продукции, - считает Василий Фисенко. - Многие ритейлеры эту работу уже провели. Мы призываем «Магнит» и «Дикси» последовать их примеру.
На федеральный уровень
- Понятно, что меры административного воздействия в отношении этих торговых сетей мы предпринять не можем, - говорит Елена Лошакова. - В ближайшее время планируем провести встречу за «круглым столом» с участием и производителей, и сетевиков, к которым есть претензии. По итогам «круглого стола» мы собираемся подготовить обращение в федеральную мониторинговую группу с просьбой урегулировать вопрос законодательно на государственном уровне.
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