Рядом со школой обнаружили опасные здания

В понедельник, 28 августа, на заседании правительства обсудили проблему бесхозных зданий. Как пример привели Товарково, где в нескольких метрах от школы общественники обнаружили заброшенный бассейн. Там любит собираться молодёжь.
-Нередко на дне бассейна обнаруживают бутылки и шприцы, - сообщили на заседании.
Жители Товарково считают, что такое соседство может быть опасным для школьников. Ситуацию прокомментировал представитель Дзержинского района, присутствовавший на планёрке:
- Действительно, есть у нас в Товарково школа на улице Строителей. Есть два здания, которые в своё время были выведены из эксплуатации – это здание бассейна и здание начальной школы. Оба здания законсервированные: окна, двери закрыты решётками и листами из поликарбоната. Естественно, периодически возникает вопрос, когда дети и антисоциальные элементы отрывают это всё. Но мы следим. В целом, эти здания не представляют угрозы для жизни и здоровья детей и людей. Периодически заходят туда сотрудники полиции при патрулировании посёлка…Мы эти здания планируем в дальнейшем использовать.
- Поскольку наличие объектов незавершенного строительства, в том числе бесхозяйных объектов - системная проблема для муниципальных образований, поручим сформировать реестр по каждому муниципальному образованию, с описанием, адресом объекта и мерами, - подытожил обсуждение первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ.
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