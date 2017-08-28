Пенсионерам устроят батл по компьютерному многоборью

В Калужской области этой осенью пройдёт чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В нём смогу принять участие женщины старше 55 лет и мужчины от 60. Подать заявку в министерство труда и социального развития может каждый желающий, если он соответствует следующим требованиям:
До 15 ноября будут принимать заявки. Затем пройдет заочный тур на котором надо будет сделать презентацию на заданную тему и очный с тестами и заданиями для работы на компьютере.
Победители в номинациях «начинающий пользователь» и «уверенный пользователь» поедут в следующем году в Ставрополь на всероссийские соревнования.
Фото: ТАСС
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