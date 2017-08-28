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Пенсионерам устроят батл по компьютерному многоборью

28.08.2017 12:45 8 263 Елена Французова
Пенсионерам устроят батл по компьютерному многоборью

В Калужской области этой осенью пройдёт чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В нём смогу принять участие женщины старше 55 лет и мужчины от 60. Подать заявку в министерство труда и социального развития может каждый желающий, если он соответствует следующим требованиям:

  • Зарегистрирован в социальной сети,
  • У него есть электронная почта.
  • Умеет работать в личном кабинете Портала госуслуг
  • Умеет искать информацию в «Консультантплюс»
  • Умеет пользоваться Яндексом.

До 15 ноября будут принимать заявки. Затем пройдет заочный тур на котором надо будет сделать презентацию на заданную тему и очный с тестами и заданиями для работы на компьютере. 

Победители в номинациях «начинающий пользователь» и «уверенный пользователь» поедут в следующем году в Ставрополь на всероссийские соревнования.

Фото: ТАСС


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Тэги: общество

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