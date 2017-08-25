Цены на продукты падают

Итоги недельного мониторинга цен подвели в пятницу, 25 августа, в правительстве области. В федеральных торговых сетях за это время сильно подешевели следующие продукты:

картофель - на 19,2%

морковка - на 15,7%

капуста - на 10,3%

лук - на 5,3%

гречка - на 1,3%

Незначительно подорожало подсолнечное масло - на 1,4% и мороженная рыба - на 1,1%.

В Калуге, по данным статистики, наблюдаются минимальные среди соседних областных центров цены на сыры, куриное яйцо, печенье, соль, рис, гречневую крупу-ядрицу и яблоки. Максимальные цены зафиксированы на мясные консервы, сливочное масло и помидоры.

Также в правительстве обсудили проблему безвозвратной системы продажи хлеба. Раньше его на хлебзаводах заказывали много, а не проданный возвращали обратно. Теперь возвращать запретили. Покупатели начали жаловаться, что вечером хлеба в магазинах не бывает. Торговым сетям рекомендовали завозить хлеб чаще, чтобы он всегда был в продаже.