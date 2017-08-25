Когда деревья в сквере были небольшими

Воспоминаниями о Калуге и о своей юности делится бывший директор первого в городе комиссионного магазина Алевтина БАНЦЕРЖ.

- Жизнь пролетает незаметно, - ​говорит Алевтина Владимировна. - ​Как-то перебирала фотографии: «О, вот мой дом в три окошка». Сейчас на этом месте стоит пятиэтажка. Я родилась в 1943 году в Венёве Тульской области. А в середине сороковых наша семья переехала в Калугу. Сначала мы жили во флигеле на улице Большевиков, а после рождения брата заняли полдома в сквере Мира.

Послевоенное детство

- Там не было пола, только лаги. Всё в жутком состоянии. Потихонечку делали ремонт. Как-то бабушка наводила порядок и собранный мусор сжигала в печи. Вместе с хламом в огонь попал патрон и разорвался. Осколок угодил бабушке в щёку, шрам остался навсегда.

Поскольку лет мне тогда было мало, родители особо никуда не отпускали. Но разрушенный театр в нынешнем сквере Мира я прекрасно помню. Зимой на его развалинах мы катались на санках, а летом играли там в прятки. Нынешняя улица Гагарина в те времена была гораздо круче. С неё можно было съехать на санках до школы № 6, а если не затормозить, то и до Смоленки.

Аля - ​ученица 8-го класса 6-й школы. Сквер Мира.

Машины - ​редкость, сквер Мира и улица Баумана замощены булыжником.

Интернета в помине не было, никто не сидел у компьютера, вся детвора играла во дворе: лапта, штандер, чижик, казаки-разбойники. Причём в игре участвовали от малышни до студентов единственного тогда в городе пединститута. Самое ужасное было, когда на крыльцо выходила мама или бабушка и кричала: «Алька, домой!» Меня почему-то всегда первой загоняли.

Жили бедно, но дружно. Соседка получит по карточкам муку, замесит тесто и сделает пирожки с горохом и жареным луком... Мне до сих пор кажется, что ничего вкуснее пирогов тёти Веры я в жизни не ела.

В те времена можно было, имея дома кусочек мяса, сходить к соседям и добрать остальные продукты на борщ.

Летом стирали в реке - в бельевых корзинах вещи носили, вальком отбивали. Зимой полоскали на колонке. Руки от воды стынут, под мышками их грели.

Стиляги на калужском Бродвее

- Из развлечений что тогда в Калуге было? Кинотеатр «Центральный»! Потом открыли кинотеатр «Спартак». За «Центральным» был парк с деревянной танцплощадкой, играл оркестр… Девчонки, которым импонировали военные, на танцах останавливались напротив их группки. Приходили и спортсмены в синих олимпийках с высокими воротничками. Они с гордостью носили значок «Мастер спорта». После танцев и кино ходили гулять на местный Бродвей - ​так называли дорогу от кинотеатра «Цент­ральный» до площади Ленина. Позже молодёжь отдавала предпочтение улице Кирова. На «Бродвее» можно было встретить калужских стиляг. Помню одного - ​Лёва звали. Он ходил в удлинённом пальто горохового цвета, на шее - ​длинный ярко-красный шарф. Все на Лёву обращали внимание. Потом мы с ним познакомились. Оказался простым, компанейским паренем, без всяких закидонов.

Алевтине 20 лет.

А в целом одевались, кто как мог. Тогда в моду вошли юбки-колокол: нижнюю крахмалили до «железного» состояния. Штапель, поплин, кружева. Многие шили сами. Кому-то удавалось достать какую-то ткань в Москве, кто-то перешивал вещи из бабушкиных сундуков. Так, к нам в комиссионный магазин приходила молодая женщина. Она покупала бросовые, уценённые вещи. Ночь посидит, что-то скомбинирует, где-то какую-то аппликацию приделает, карман пришьёт. В такой обновке зайдёт - все только ахали.

Свадьба вскоре после знакомства

- Я вообще танцы не жаловала, но за компанию ходила. Около «Центрального» был пятачок, где мы гужевались. Однажды иду и вижу: стоит наша компания, и в ней - ​молодой человек, который давно мне визуально нравился. Я примерно знала, во сколько и где его можно увидеть. Бывало, пройду мимо, нос кверху, будто вообще никого не замечаю. А тут разве могла мимо пройти!.. Я тогда работала лаборантом на комбинате синтетических душистых веществ. Вечером выхожу из проходной - ​стоит, меня встречает. Дошли мы с ним пешком до моего дома. И какое же было разочарование! Человек в театр не ходил, кажется, ни одной серьёзной книжки не прочёл! Больше я с ним не общалась. Поклонников у меня всегда было много. Если я встречалась с парнем, а у меня на примете был другой, бессовестно расставалась и тут же начинала кокетничать с тем, который мне понравился.

Алевтина и Аркадий Банцерж в день свадьбы. 1967 год.

Что уж говорить, если замуж Алевтина согласилась выйти через 2 месяца после знакомства.

- 9 сентября мы с Аркадием в ресторане «Ока» познакомились, 16 ноября пошли заявление подавать. Однажды в пылу ссоры я ему сказала: «Если бы я с тобой хотя бы зиму повстречалась, замуж бы не пошла». А он ответил: «Я это знал, поэтому и торопился». Наш брак продлился 14 с лишним лет. Родился сын, а потом отношения себя исчерпали. Одно время после развода мы совсем не общались. Спустя годы стали по-настоящему близкими друзьями. 6 февраля Аркадия не стало. Для меня это большая потеря… До сих пор помню, как он передал мне в роддом живые цветы, когда родился Денис. Это было 8 января 1976 года. Тогда достать цветы зимой было практически невозможно. Аркадий работал на заводе телеграфной аппаратуры, а там была оранжерея…Это был небольшой букетик, не розы, а какие-то простые, очень нежные цветы.

Эксклюзив

После школы Алевтина мечтала стать химиком. А в итоге более 30 лет возглавляла первый и в ту пору единственный в городе комиссионный магазин. Сначала работала там продавцом, а потом, получив соответствующее образование и набравшись опыта, взяла бразды правления в свои руки.

-Площадей у нас не хватало. Порой приходилось вывешивать объявления, что зимние пальто временно не принимаются. Нам приносили и редкие вещи. Перед глазами до сих пор стоят старинные часы на жилетной цепочке с надписью «Буре». На часах - ​римские цифры. Нажимаешь на кнопочку - ​со звоном открывается крышечка. Приносили немецкие бинокли, немецкую посуду, кузнецовский фарфор. Иногда - ​старинный кувшин, молочник с короной на дне. Смотришь на просвет, а она светится, настолько тонкий фарфор.

Даже брюссельские кружева к нам попадали. У нас была товаровед - ​интеллигентная женщина, уже в возрасте. Она в таких вещах разбиралась. Ей трудно было перейти на ширпотреб, которым потом завалили магазин: платочки-косыночки, какие-то ручки семицветные.

А приносили антиквариат бабульки, у которых пенсии были крошечные. Иногда они предлагали старинную обувь в хорошем состоянии. Мы знали, что у нас её не продать, поэтому советовали обратиться в театр, может быть, что-то пригодится для постановок.

Алевтина Владимировна и после выхода на пенсию продолжала трудиться. Лишь после того, как сломала ногу, согласилась уйти на заслуженный отдых. Но типичная пенсионерка - ​это не про неё. Жизнь у этой красивой женщины кипит. Под рукой всегда Интернет, где она черпает новости и общается с друзьями, разбросанными по разным уголкам нашей страны.

- Из-за травмы я пропустила несколько премьер в драмтетаре, - ​сокрушается Алевтина Владимировна.

Можно не сомневаться, что она наверстает упущенное - ​как только вернётся с отдыха в Крыму…

Фото из личного архива Алевтины БАНЦЕРЖ.