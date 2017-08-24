4,4 миллиона рублей досталось калужанину после кражи в Туле

24.08.2017 14:17 1075

В среду, 23 августа, прокуратура Тулы утвердила обвинительное заключение по крупной краже. 45-летний калужанин в ноябре прошлого года обворовал квартиру туляка. Он приехал в город оружейников специально для этого.

Убедившись, что дома никого нет, калужанин при помощи отмычек вскрыл замок, проник в квартиру и вынес оттуда наличности и имущества на 4 392 966 рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Ущерб, кстати, вор так и не возместил.