Дачники налили Артамонову и накормили его

В среду, 23 августа, в Калуге в 22 раз подвели итоги ежегодного конкурса «Калуга урожайная». Всего были поданы 234 заявки.
В фойе Инновационного культурного центра развернулась выставка даров сада, огорода и подсобного хозяйства.
В отличие от прошлых лет калужане не стали приносить с овощами, зеленью и фруктами свою живность. А ведь раньше ни одна такая выставка не обходилась без домашней птицы, кроликов и даже декоративных свиней.
Ещё одно отличие – количество участников выставки. Их было заметно меньше. Конкурсанты предпочли отдать свои работы по округам, чтобы уже там из них сделали красивые композиции.
У входа и выхода гостей встречали и провожали песнями и плясками, угощали пирогами.
Всем желающим предлагали стать участниками всевозможных мастер-классов от плетения из лозы до карвинга.
Детей и взрослых развлекала частушками Баба-Яга.
Были отведены специальные места для селфи.
Перед торжественной частью – объявления победителей – выставку осмотрели губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ.
- Смотрите, какой у нас уникальный картофель. Это синий «французский трюфель». Очень полезный, в нём много микроэлементов! – зазывали Артамонова и Горобцова дачники.
-Я такое нигде не видел ! – признался Артамонов.
- Мы сами вырастили! В ресторанах Москвы подают. Для жарки используется, - продолжали нахваливать картофель овощеводы.
- А где вы такие семена брали? – поинтересовался Анатолий Дмитриевич.
- Выписывали по каталогу из Челябинска, вот теперь выращиваем на наших землях.
- Вы эту корзинку потом с собой заберёте? Я на семена возьму – сказал глава региона, рассматривая корзину с синим картофелем.
- Поделимся, конечно! – ответили дачники.
За другим столом Анатолию Дмитриевичу предложили отведать солёных огурцов. На что губернатор ответил анекдотом:
«- Ты водку пьёшь?
- Нет.
- А как ты селёдку ешь?»
- Как можно огурцы и ни с чем? Надо сначала рюмочку налить, - пошутил глава региона.
- Иван-чай здесь наливают, - ответила проходящая мимо женщина.
- Иван-чай надо с мёдом, - сказал Артамонов.
На что ему тут же предложили отведать домашнюю настойку.
- Если я выпью, как я потом с вами буду разговаривать, - отказался от угощения Анатолий Дмитриевич.
После этого Артамонов принялся с интересом рассматривать овощи, удивляясь, что даже холодным летом калужане собрали неплохой урожай.
- Анатолий Дмитриевич! Родной мой человек! Дорогой человек! – кричал вслед проходящему мимо губернатору садовод Алексей ГУНЬКО.
Главе региона пришлось обернуться и вернуться.
- Попробуйте! – протягивал алычу Артамонову и Горобцову дачник. – Вот эта алыча, как конфета, сладкая, без кислоты. А это лесной мёд , своеобразный. Яблоки в этом году ещё не вызрели.
Торопливо мужчина показывал всё, что принёс на выставку.
Анатолий Дмитриевич и Константин Михайлович попробовали и яблоки, и алычу.
- Добра вам и здоровья, храни вас Господь! – кричал уже уходящим чиновникам Гунько.
Каждый дачник старался попотчевать высоких гостей. Женщины протягивали пирожки, предлагали отведать молоко и домашний сыр.
Ненадолго задержался глава региона у стола с молочкой. Женщина рассказала, что держит коз.
- Сколько времени уходит на то, чтобы одну козу подоить? – поинтересовался глава региона.
Калужанка опешила, ответив, что доит коз очень быстро.
- Сколько в сутки даёт? Литра четыре?
- Три с половиной, - ответила она.
Завершили чиновники обход выставки у продавца козельских яблок. Похвалив товар, глава региона поинтересовался у него рецептом пастилы.
После этого губернатора окружила молодежь. Она попросила сфотографироваться с ним на память. Выполнив просьбу, губернатор удалился. А Константин Горобцов отправился на концерт, которым и завершился вечер.
Фото автора.
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