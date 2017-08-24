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Дачники налили Артамонову и накормили его

24.08.2017 11:26 34 3726 Елена Французова
Дачники налили Артамонову и накормили его

В среду, 23 августа, в Калуге в 22 раз подвели итоги ежегодного конкурса «Калуга урожайная». Всего были поданы  234 заявки.

В фойе Инновационного культурного центра развернулась выставка даров сада, огорода и подсобного хозяйства.

В отличие от прошлых лет калужане не стали приносить с овощами, зеленью и фруктами свою живность. А ведь раньше ни одна такая выставка не обходилась без домашней птицы, кроликов и даже декоративных свиней.

Ещё одно отличие – количество участников выставки. Их было заметно меньше. Конкурсанты предпочли отдать свои работы по округам, чтобы уже там из них сделали красивые композиции.

У входа и выхода гостей встречали и провожали песнями и плясками, угощали пирогами. 

Всем желающим предлагали стать участниками всевозможных мастер-классов от плетения из лозы до карвинга. 

Детей и взрослых развлекала частушками Баба-Яга. 

Были отведены специальные места для селфи.

Перед торжественной частью – объявления победителей – выставку осмотрели губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ.

- Смотрите, какой у нас уникальный картофель. Это синий «французский трюфель». Очень полезный, в нём много микроэлементов! – зазывали Артамонова  и Горобцова дачники.
-Я такое нигде не видел ! –  признался  Артамонов.
- Мы сами вырастили! В ресторанах Москвы подают. Для жарки используется, - продолжали нахваливать картофель овощеводы. 
- А где вы такие семена брали? – поинтересовался Анатолий Дмитриевич.
- Выписывали по каталогу из Челябинска, вот теперь выращиваем на наших землях. 
- Вы эту корзинку потом с собой заберёте? Я на семена возьму – сказал глава региона, рассматривая корзину с синим картофелем. 
- Поделимся, конечно! – ответили дачники. 

За другим столом Анатолию Дмитриевичу предложили отведать солёных огурцов. На что губернатор ответил анекдотом:

«- Ты водку пьёшь?
- Нет.
-  А как ты селёдку ешь?»

- Как можно огурцы и ни с чем? Надо сначала рюмочку налить, - пошутил глава региона. 
- Иван-чай здесь  наливают, - ответила проходящая мимо женщина. 
- Иван-чай надо с мёдом, - сказал Артамонов. 

На что ему тут же предложили отведать домашнюю настойку.
 
- Если я выпью, как я потом с вами буду разговаривать, - отказался от угощения Анатолий Дмитриевич.

После этого Артамонов принялся с интересом рассматривать овощи, удивляясь, что даже холодным летом калужане собрали неплохой урожай.

- Анатолий Дмитриевич! Родной мой человек! Дорогой человек! – кричал вслед проходящему мимо губернатору садовод Алексей ГУНЬКО.

Главе региона пришлось обернуться и вернуться.

- Попробуйте! – протягивал алычу Артамонову и Горобцову дачник. – Вот  эта  алыча, как конфета, сладкая, без кислоты. А это лесной мёд , своеобразный. Яблоки в этом году ещё не вызрели.

Торопливо мужчина показывал всё, что принёс на выставку.

Анатолий Дмитриевич и Константин Михайлович попробовали и яблоки, и алычу. 

- Добра вам и здоровья, храни вас Господь! – кричал  уже уходящим чиновникам Гунько.

Каждый дачник старался попотчевать высоких гостей. Женщины протягивали пирожки, предлагали отведать молоко и домашний сыр.

Ненадолго задержался глава региона у стола с молочкой.  Женщина рассказала, что держит коз. 

- Сколько времени уходит на то, чтобы одну козу подоить? – поинтересовался глава региона.

Калужанка опешила, ответив, что доит коз очень быстро. 

- Сколько в сутки даёт? Литра четыре?
- Три с половиной, - ответила она.

Завершили чиновники обход выставки у продавца козельских яблок. Похвалив товар, глава региона поинтересовался у него рецептом пастилы.

После этого губернатора окружила молодежь. Она попросила сфотографироваться с ним на память. Выполнив просьбу, губернатор удалился. А Константин Горобцов отправился на концерт, которым и завершился вечер. 

Фото автора.


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Тэги: общество калуга урожайная анатолий артамонов константин горобцов

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