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Житель Твери пропал по пути из Калуги в Москву

23.08.2017 14:38 0 891 Сергей ПЕТРОВ
Житель Твери пропал по пути из Калуги в Москву

Волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» объявил о поисках жителя Твери Андрея Будняцкого 1991 года рождения, сообщает тверской портал Тверьград.

Как сообщается, Андрей последний раз выходил на связь 21 августа года в 17:00. Он сообщил, что едет из Калуги на попутке примерно в 40 км от Москвы.

Приметы пропавшего:

  • волосы темно-русые
  • глаза карие
  • рост 170 см
  • спортивного телосложения.

Особые приметы:

  • татуировки в виде надписей на спине и правой руке,
  • татуировка в виде ворона на левой руке.

Был одет в майку, шорты и сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, волонтёры просят сообщить по телефонам:

  • 8-903-695-95-63,
  • 8-904-014-12-34
  • или 102.


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