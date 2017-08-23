Житель Твери пропал по пути из Калуги в Москву

Волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» объявил о поисках жителя Твери Андрея Будняцкого 1991 года рождения, сообщает тверской портал Тверьград.

Как сообщается, Андрей последний раз выходил на связь 21 августа года в 17:00. Он сообщил, что едет из Калуги на попутке примерно в 40 км от Москвы.

Приметы пропавшего:

волосы темно-русые

глаза карие

рост 170 см

спортивного телосложения.

Особые приметы:

татуировки в виде надписей на спине и правой руке,

татуировка в виде ворона на левой руке.

Был одет в майку, шорты и сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, волонтёры просят сообщить по телефонам: