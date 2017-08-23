Житель Твери пропал по пути из Калуги в Москву

Волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» объявил о поисках жителя Твери Андрея Будняцкого 1991 года рождения, сообщает тверской портал Тверьград.
Как сообщается, Андрей последний раз выходил на связь 21 августа года в 17:00. Он сообщил, что едет из Калуги на попутке примерно в 40 км от Москвы.
Приметы пропавшего:
Особые приметы:
Был одет в майку, шорты и сланцы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, волонтёры просят сообщить по телефонам:
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