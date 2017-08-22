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Праздник цветов в Калуге: Пугачёва, репейник и обереги на зачатье

22.08.2017 14:32 2 1055 Елена Французова
Праздник цветов в Калуге: Пугачёва, репейник и обереги на зачатье

Как мы рассказывали, в пятницу, 18 августа, подвели итоги конкурса «Калуга в цвету». Впервые праздник прошел на новой площадке – во дворике Инновационного культурного центра.

Для гостей подготовили насыщенную программу:  мастер -классы, концерт. Часть мероприятий проходило на улице, часть – в здании. И зрители, большую часть которых составляли пожилые люди, путались, куда им идти. 

- Я вообще здесь впервые.  Когда в Интернете набрала адрес, на карте мне показали какие-то кусты,  - говорила одна продвинутая пожилая женщина другой. 

На открытую площадку люди стали подходить к 15:00. Солнце пекло нещадно. 

- Мы тут с 12 часов, - признавались участники. – Тем, кто пришёл сюда одними из первых, повезло, они заняли места в тени.

Цветы вяли. Участники  пытались их  «реанимировать» - привести в чувства водой. Но вскоре и вода стала огнённой. 

Дворик  ИКЦ небольшой. В итоге таблички с наименованием участников поставили на ступеньки. Порой трудно было понять, где и чья работа находится. А спросить зачастую некого, многие конкурсанты, поняв, что цветы от жары не спасти, сами прятались от солнца на мягких диванчиках в ИКЦ.

 - Какая необычная хоста, интересно, что это за сорт?

- Вот это всем лилиям лилия. Такая крупная! – обходя работы, восклицали гости. А около композиций никого. Их вопросы так и оставались без ответа.

Каждый участник старался удивить зрителей, если не цветами, то необычной работой.

Композиция из репейника.

А эта работа – признание в любви к Алле Пугачёвой. Она сопровождалась песней «Миллион алых роз».  

Популярностью пользовались мастер - классы. 

Кто-то создавал композиции из цветов, кто-то лепил из глины или плёл из бересты.

А молодёжь подставляла руки для росписей хной. 

Мастер по бересте Светлана Сивкова принесла на праздник всевозможные обереги, среди них – на зачатье. 

Тут же велась бойкая торговля. Особенным спросом пользовались мороженое и вода. 

Но разбирали и глиняные изделия, и вещи ручной работы.

Завершился праздник награждением победителей и концертом. 

Фото автора.
 


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Тэги: общество фоторепортаж

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