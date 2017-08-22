Праздник цветов в Калуге: Пугачёва, репейник и обереги на зачатье

Как мы рассказывали, в пятницу, 18 августа, подвели итоги конкурса «Калуга в цвету». Впервые праздник прошел на новой площадке – во дворике Инновационного культурного центра.
Для гостей подготовили насыщенную программу: мастер -классы, концерт. Часть мероприятий проходило на улице, часть – в здании. И зрители, большую часть которых составляли пожилые люди, путались, куда им идти.
- Я вообще здесь впервые. Когда в Интернете набрала адрес, на карте мне показали какие-то кусты, - говорила одна продвинутая пожилая женщина другой.
На открытую площадку люди стали подходить к 15:00. Солнце пекло нещадно.
- Мы тут с 12 часов, - признавались участники. – Тем, кто пришёл сюда одними из первых, повезло, они заняли места в тени.
Цветы вяли. Участники пытались их «реанимировать» - привести в чувства водой. Но вскоре и вода стала огнённой.
Дворик ИКЦ небольшой. В итоге таблички с наименованием участников поставили на ступеньки. Порой трудно было понять, где и чья работа находится. А спросить зачастую некого, многие конкурсанты, поняв, что цветы от жары не спасти, сами прятались от солнца на мягких диванчиках в ИКЦ.
- Какая необычная хоста, интересно, что это за сорт?
- Вот это всем лилиям лилия. Такая крупная! – обходя работы, восклицали гости. А около композиций никого. Их вопросы так и оставались без ответа.
Каждый участник старался удивить зрителей, если не цветами, то необычной работой.
Композиция из репейника.
А эта работа – признание в любви к Алле Пугачёвой. Она сопровождалась песней «Миллион алых роз».
Популярностью пользовались мастер - классы.
Кто-то создавал композиции из цветов, кто-то лепил из глины или плёл из бересты.
А молодёжь подставляла руки для росписей хной.
Мастер по бересте Светлана Сивкова принесла на праздник всевозможные обереги, среди них – на зачатье.
Тут же велась бойкая торговля. Особенным спросом пользовались мороженое и вода.
Но разбирали и глиняные изделия, и вещи ручной работы.
Завершился праздник награждением победителей и концертом.
Фото автора.
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