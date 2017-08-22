Не виноватые они: клещи кусают калужан из-за халатности последних

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, за последнюю неделю в больницы региона обратились 82 человека, пострадавших от укусов клещей, из них 13 - дети. Специалисты говорят, что укусы клещами происходят чаще всего из-за халатности людей.
В ведомстве говорят, что работая на дачных участках, посещая леса, надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже. Лучше надеть сапоги (или носки на брюки), рубашку заправить в брюки, манжеты должны быть плотными. Желательно применять репелленты - отпугивающие средства - или обрабатывать препаратами одежду. Репелленты парализуют присоски на лапках, клещ падает и погибает.
- Осматривайте себя и одежду, придя домой, а также все, что принесли с собой из леса, - советуют в Роспотребнадзоре.
За прошедшую неделю лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» было исследовано 59 клещей снятых с людей, выявлено 6 положительных результатов на клещевой иксодовый боррелиоз.
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