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Мистическая Калуга: калужанам расскажут о загадках и тайнах города

22.08.2017 11:24 0 154
Мистическая Калуга: калужанам расскажут о загадках и тайнах города

Во вторник вечером, 22 августа, в Инновационном культурном центре (ИКЦ) в 16:00, в рамках проекта «URBAN КУЛЬТ», состоится встреча калужского журналиста Алексея Урусова с калужанами на тему: «Легенды и тайны старой Калуги».

На встрече вы узнаете об историях и легендах, связанных с нашим городом. В их числе – одна из версий о географическом расположении города на месте древнего потухшего вулкана. Отдельная тема – особенности Калуги, связанные с мистикой, паранормальными явлениями, народными поверьями, загадками прошлого отдельных мест.

Дом купца Теренина, кладбище старообрядцев в калужском бору, калужский городской парк, мистическая «сталинка» на улице Ленина – множество историй и преданий, связанных с загадками этих мест, - Урусов расскажет обо  всём, о чём пишет в своей книге «Тайны старой Калуги: легенды, предания, мистика», которая выходит в сентябре.

Добавим, что Алексей Урусов более четырёх лет ведёт рубрику «Городские легенды» в газете «Калужский перекрёсток», в которой уже опубликовано свыше 50 городских преданий и историй.


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Тэги: общество

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