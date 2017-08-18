Наши яйца - самые дешёвые

В пятницу, 18 августа, в Боровске прошло традиционное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары в Калужской области. Эта комиссия отслеживает колебания стоимости продуктов в магазинах федеральных сетей.

Как выяснилось, за неделю с 9 по 16 августа вверх пошли цены на следующие продукты:

свинина – рост 1,6%,

апельсины – рост 3,8%.

Вместе с тем подешевели следующие товары:

масло подсолнечное – на 1,4%,

картофель – на 5,7%,

лук репчатый – на 1,2%,

капуста – на 10,6%,

морковь – на 4,8%,

огурцы – на 5,6%,

томаты – на 8,9%,

перец сладкий – на 9,7%,

яблоки – на 2,0%,

виноград – на 3,5%.

В сравнении с другими регионами ЦФО, в Калуге самые дешёвые цены на сыры, яйцо куриное, печенье, соль, рис, крупу гречневую-ядрицу, яблоки. Вместе с тем дороже, чем другим жителям ЦФО, калужанам обходятся консервы мясные, масло сливочное и сметана.