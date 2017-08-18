Наши яйца - самые дешёвые

В пятницу, 18 августа, в Боровске прошло традиционное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары в Калужской области. Эта комиссия отслеживает колебания стоимости продуктов в магазинах федеральных сетей.
Как выяснилось, за неделю с 9 по 16 августа вверх пошли цены на следующие продукты:
Вместе с тем подешевели следующие товары:
В сравнении с другими регионами ЦФО, в Калуге самые дешёвые цены на сыры, яйцо куриное, печенье, соль, рис, крупу гречневую-ядрицу, яблоки. Вместе с тем дороже, чем другим жителям ЦФО, калужанам обходятся консервы мясные, масло сливочное и сметана.
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