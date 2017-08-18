Приставы прочесали Кубяка и Терепец

В четверг, 17 августа, судебные приставы подвели итоги рейда, который состоялся днём ранее в микрорайонах Кубяка и Терепец.
Вечером, когда калужане уже вернулись с работы, приставы прошлись по пятистам адресам должников всех мастей – от алиментщиков до неплательщиков за коммуналку. Как отмечают приставы, многие из них соглашались погасить долг на месте. В итоге 92 производства на общую сумму более 100 тысяч рублей они закрыли.
Помимо этого, приставы наложили арест на 11 единиц имущества. По большей части это телевизоры, бытовая и компьютерная техника, а также мебель.
- Стоит отметить, что за 6 месяцев текущего года количество произведенных арестов имущества должников, в том числе в ходе рейдовых мероприятий, по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилось на 76%, - говорят в пресс-службе ведомства. - Это мера принудительного исполнения является весьма эффективной, ведь многие должники не доводят дело до реализации имущества, оплачивая свои долги, чтобы вернуть вещи.
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