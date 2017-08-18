Хватит пить: на дорогах началась массовая проверка на алкоголь

В пятницу и субботу 18 – 19 августа на дорогах Калуги проводится операция нетрезвый водитель. В эти дни сотрудники госавтоинспекции с особым пристрастием будут проверять водителей на алкоголь.
Подобные операции проводятся регулярно в нашем городе в профилактических целях и всегда о них предупреждают заранее. Однако несмотря на это, с начала года сотрудники ГИБДД выявили уже более 700 водителей, севших за руль нетрезвыми и 21 водитель под кайфом.
По данным УМВД по Калуге, за 7 месяцев этого года в Калуге произошло 303 аварии, 20 из которых по вине пьяных водителей.
Городской отдел полиции напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 30 000 рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.
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