Хватит пить: на дорогах началась массовая проверка на алкоголь

18.08.2017 08:56 1393

В пятницу и субботу 18 – 19 августа на дорогах Калуги проводится операция нетрезвый водитель. В эти дни сотрудники госавтоинспекции с особым пристрастием будут проверять водителей на алкоголь.

Подобные операции проводятся регулярно в нашем городе в профилактических целях и всегда о них предупреждают заранее. Однако несмотря на это, с начала года сотрудники ГИБДД выявили уже более 700 водителей, севших за руль нетрезвыми и 21 водитель под кайфом.

По данным УМВД по Калуге, за 7 месяцев этого года в Калуге произошло 303 аварии, 20 из которых по вине пьяных водителей.

Городской отдел полиции напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере 30 000 рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.