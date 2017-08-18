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Умер Михаил Троянов

18.08.2017 08:21 6 1222 Сергей ПЕТРОВ
Умер Михаил Троянов

В Обнинске на 86-м году жизни скончался выдающийся физик-ядерщик Михаил Троянов. 

Михаил Федотович был непосредственным разработчиком реакторов на быстрых нейтронах БОР-60, БН-350, БН-600.

Троянов родился 23 ноября 1931 года в Верхреуральске. В 1955 году окончил МИФИ, после чего был принят на работу в Физико-энергетический институт имени Лейпунского в Обнинске (тогда назывался Лаборатория «В»).

Защитив в 1963 году кандидатскую диссертацию, Троянов получил пост заведующего расчетно-физической лабораторией, в 1969 году был назначен заведующим отдела, затем с 1976 года — сектора, через год трудился уже заместителем директора института по научной работе, а с  1987 по 1992 год возглавлял ФЭИ.

Однако покинув руководящий пост по состоянию здоровья в 1992 году, институт не оставил и продолжил работу в нём вплоть до 2001-го.

В 1978 вместе с коллегами был награжден Государственной премией СССР за работу по созданию реактора БН-350, а в 1982 году за вклад в создание реактора БН-600 получил Ленинскую премию.

Прощание с выдающимся учёным пройдёт в ДК ФЭИ 19 августа с 11:00 до 11:30.


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Тэги: общество михаил троянов обнинск

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