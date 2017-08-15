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Обновлён список водоёмов с чистой водой

15.08.2017 12:15 8 1908 Дмитрий Ивьев
Обновлён список водоёмов с чистой водой

Калужское управление Роспотребнадзора в понедельник, 14 августа, опубликовало обновлённый список водоёмов, вода в которых соответствует санитарным нормам. На территории Калуги, по данным ведомства, можно купаться лишь в Сероводородных озёрах.

Водоёмы, вода в которых соответствует санитарным нормам:

Калуга:

  • Сероводородные озера.

Мосальский район:

  • водоем г. Мосальск.

Барятинский район:

  • озеро д. Шершнево,
  • озеро с. Барятино (ул. Елкина).

Куйбышевский район:

  • пруд в д.Падерки-Казенные,
  • пруды верхний и нижний в д. Садовище.

Спас-Деменский район:

  • озеро Лесхоз,
  • озеро Старый карьер,
  • озеро Новый карьер,
  • озеро Ангстрем,
  • озеро Ипотское.

Кировский район:

  • озеро Нижнее (ул. Ломоносова; район плотины),
  • озеро Верхнее (в районе ул. Набережная, пляж городского парка).

Бабынинский район:

  • пруд в д. Лапино,
  • пруд в д. Холопово.

Козельский район:

  • р. Другузка (пляж в черте города),
  • р. Жиздра (в районе улиц Колхозной, Достоевского г. Козельска).
  • пруд г. Сосенский.

Перемышльский район:

  • озеро Бездонное (в черте населенного пункта, расположенного в границах с. Перемышль).

Мещовский район:

  • река Турея (пляж на проспекте Революции).

Дзержинский район:

  • озеро Угорское в с. Дворцы.

Не рекомендуется купаться в следующих местах:

Калуга:

  • река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД),
  • Яченское водохранилище (район бора, район лодочной станции),
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),
  • Рождественские пруды,
  • пруд в д. Вырка Верхняя,
  • пруд в д. Вырка Нижняя.
  • озеро Резвань.

Боровский район:

  • река Истья (ниже городских очистных г. Балабаново),
  • река Протва (ниже спуска очистных МГУ д. Сатино, ниже спуска очистных ВНИИФиП п. Институт, ниже спуска очистных ЕПХ п. Ермолино, ниже спуска городских очистных г. Боровск),
  • место отдыха (пляж) г. Балабаново.

Жуковский район:

  • пруд г. Жуков,
  • озеро Огублянка (мкр. Протва),
  • река Протва (Трубино, г. Кременки),
  • пруд д. Величково.

Тарусский район:

  • река Ока.

Малоярославецкий район:

  • река Суходрев (сан. Воробьево),
  • река Суходрев (до п. Детчино у моста),
  • река Лужа (г. Малоярославец «Ивановский луг», г. Малоярославец район Боровского моста).

Дзержинский район:

  • река Шаня (г. Кондрово, ул.Набережная, д. Радюкино),
  • река Угра (п. Товарково, д. Тучнево),
  • река Сухадрев (п. Полотняный Завод),
  • пруд (с. Износки),
  • река Кунава (г. Юхнов),
  • река Угра (г. Юхнов),
  • река Медынка (г. Медынь).

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: общество

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