Обновлён список водоёмов с чистой водой

Калужское управление Роспотребнадзора в понедельник, 14 августа, опубликовало обновлённый список водоёмов, вода в которых соответствует санитарным нормам. На территории Калуги, по данным ведомства, можно купаться лишь в Сероводородных озёрах.
Водоёмы, вода в которых соответствует санитарным нормам:
Калуга:
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Мосальский район:
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Барятинский район:
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Куйбышевский район:
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Спас-Деменский район:
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Кировский район:
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Бабынинский район:
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Козельский район:
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Перемышльский район:
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Мещовский район:
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Дзержинский район:
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Не рекомендуется купаться в следующих местах:
Калуга:
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Боровский район:
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Жуковский район:
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Тарусский район:
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Малоярославецкий район:
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Дзержинский район:
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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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