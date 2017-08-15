Обновлён список водоёмов с чистой водой

Калужское управление Роспотребнадзора в понедельник, 14 августа, опубликовало обновлённый список водоёмов, вода в которых соответствует санитарным нормам. На территории Калуги, по данным ведомства, можно купаться лишь в Сероводородных озёрах.

Водоёмы, вода в которых соответствует санитарным нормам:

Калуга:

Сероводородные озера.

Мосальский район:

водоем г. Мосальск.

Барятинский район:

озеро д. Шершнево,

озеро с. Барятино (ул. Елкина).

Куйбышевский район:

пруд в д.Падерки-Казенные,

пруды верхний и нижний в д. Садовище.

Спас-Деменский район:

озеро Лесхоз,

озеро Старый карьер,

озеро Новый карьер,

озеро Ангстрем,

озеро Ипотское.

Кировский район:

озеро Нижнее (ул. Ломоносова; район плотины),

озеро Верхнее (в районе ул. Набережная, пляж городского парка).

Бабынинский район:

пруд в д. Лапино,

пруд в д. Холопово.

Козельский район:

р. Другузка (пляж в черте города),

р. Жиздра (в районе улиц Колхозной, Достоевского г. Козельска).

пруд г. Сосенский.

Перемышльский район:

озеро Бездонное (в черте населенного пункта, расположенного в границах с. Перемышль).

Мещовский район:

река Турея (пляж на проспекте Революции).

Дзержинский район:

озеро Угорское в с. Дворцы.

Не рекомендуется купаться в следующих местах:

Калуга:

река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж район ГИБДД),

Яченское водохранилище (район бора, район лодочной станции),

река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),

Рождественские пруды,

пруд в д. Вырка Верхняя,

пруд в д. Вырка Нижняя.

озеро Резвань.

Боровский район:

река Истья (ниже городских очистных г. Балабаново),

река Протва (ниже спуска очистных МГУ д. Сатино, ниже спуска очистных ВНИИФиП п. Институт, ниже спуска очистных ЕПХ п. Ермолино, ниже спуска городских очистных г. Боровск),

место отдыха (пляж) г. Балабаново.

Жуковский район:

пруд г. Жуков,

озеро Огублянка (мкр. Протва),

река Протва (Трубино, г. Кременки),

пруд д. Величково.

Тарусский район:

река Ока.

Малоярославецкий район:

река Суходрев (сан. Воробьево),

река Суходрев (до п. Детчино у моста),

река Лужа (г. Малоярославец «Ивановский луг», г. Малоярославец район Боровского моста).

Дзержинский район:

река Шаня (г. Кондрово, ул.Набережная, д. Радюкино),

река Угра (п. Товарково, д. Тучнево),

река Сухадрев (п. Полотняный Завод),

пруд (с. Износки),

река Кунава (г. Юхнов),

река Угра (г. Юхнов),

река Медынка (г. Медынь).

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.