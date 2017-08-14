Пропавшего мужчину нашли живым

В понедельник, 14 августа, поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что 38-летний Андрей ГОРБАТОВ, пропавший 9 августа, найден. Мужчина жив.
Где он находился несколько дней, не уточняется.
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