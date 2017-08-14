25 лет в Калужской области ищут двух мужчин, сбежавших из армии

В Калужской области продолжаются поиски двух мужчин, которые в начале 90-х годов служили в армии в Юхнове и самовольно покинули часть. В понедельник, 14 августа, об этом нам рассказали в военной комендатуре Калужского гарнизона.
Мурат Умарович Джиоев из Южной Осетии. На данный момент ему 66 лет. Мужчина служил в Калужской области и покинул часть 31 июля 1991 года.
Роман Владимирович Мелихов из Пятигорска. Ему сейчас 45 лет. Пропал из части 30 октября 1992 года.
В военной комендатуре предполагают, что эти люди до сих пор могут находиться на территории Калужской области. Если вам что-либо о них известно, обращайтесь по телефонам 8 (4842) 76-82-43 или 8 (4842) 57-72-54.
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