После скандала с детьми на чиновников завели уголовное дело

Как мы рассказывали, в начале августа в программе Первого канала «Мужское/Женское» обсуждали отношения многодетной матери Юли ЯРЕМКО к своим детям. Старшие дочери заявили, что мать бросила их на бабушку. Девушки опасались за жизнь своих сводных братьев, пояснив, что мать бьёт их, а отец кидался на мальчиков с ножом.

После выхода программы в эфир следователи стали проводить проверку.

В пятницу, 11 августа, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило, что на сотрудников отдела образования администрации Мещовского района заведено уголовное дело по статье «Халатность».

- По версии следствия, в течение трех лет, начиная с 2014 года, жительница Мещовского района неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей родителя, не сообщала об уходах из дома мальчика 2007 года рождения и не принимала мер по лечению ребенка, - рассказали нам в СК. - Привлекалась к уголовной ответственности за нанесение ему побоев, с момента рождения фактически не осуществляла опеку за дочерью 2000 года рождения.

Следствие полагает, что принимаемые местными чиновниками меры в отношении данной семьи были недостаточно эффективными и своевременными.

В настоящее время следователи допрашивают членов семьи, сотрудников администрации района и всех возможных свидетелей. Выясняются обстоятельства жизни и воспитания детей. Расследование уголовного дела продолжается.