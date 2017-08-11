После скандала с детьми на чиновников завели уголовное дело

Как мы рассказывали, в начале августа в программе Первого канала «Мужское/Женское» обсуждали отношения многодетной матери Юли ЯРЕМКО к своим детям. Старшие дочери заявили, что мать бросила их на бабушку. Девушки опасались за жизнь своих сводных братьев, пояснив, что мать бьёт их, а отец кидался на мальчиков с ножом.
После выхода программы в эфир следователи стали проводить проверку.
В пятницу, 11 августа, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило, что на сотрудников отдела образования администрации Мещовского района заведено уголовное дело по статье «Халатность».
- По версии следствия, в течение трех лет, начиная с 2014 года, жительница Мещовского района неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей родителя, не сообщала об уходах из дома мальчика 2007 года рождения и не принимала мер по лечению ребенка, - рассказали нам в СК. - Привлекалась к уголовной ответственности за нанесение ему побоев, с момента рождения фактически не осуществляла опеку за дочерью 2000 года рождения.
Следствие полагает, что принимаемые местными чиновниками меры в отношении данной семьи были недостаточно эффективными и своевременными.
В настоящее время следователи допрашивают членов семьи, сотрудников администрации района и всех возможных свидетелей. Выясняются обстоятельства жизни и воспитания детей. Расследование уголовного дела продолжается.
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