В Калуге опровергли новость об акции против фильма «Матильда»

В соцсетях появилась информация о том, что 12 августа в 11:00 в Калуге около бюста Николая II пройдет молебен о запрете кинофильма «Матильда». Это вызвало недовольство у многих калужан.
Однако в калужском епархиальном управлении нам сообщили, что слышат о молебне впервые.
- Никакой информации об этом у нас нет, - прокомментировали в епархии.
Напомним, что в октябре на широкий экран выйдет фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская подняла вокруг него шумиху. Она заявила, что собрала 100 тысяч подписей против «Матильды». Поклонская уверена, что картина оскорбляет чувства православных.
UPD. Как нам стало известно, общество «Царское наследие» 12 августа у бюста Николая II пропоёт акафист в память о цесаревиче Алексее. 12 августа – день рождения цесаревича.
Ранее в Калуге 1 августа против показа фильма «Матильда» прошли одиночные пикеты у храма в Анненках.
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