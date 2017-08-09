Мемориальную доску почётному строителю открыли в Калуге

Во вторник, 8 августа, на доме №47 по улице Циолковского торжественно открыли мемориальную доску заслуженному строителю РСФСР, почетному гражданину Калуги Василию Ивановичу ДОМАРЁВУ.

- Он восстанавливал Калугу в послевоенные годы, возводил промышленные, социальные и культурные объекты, украшающие наши улицы по сей день, - рассказали в городской управе. - Улицы Кирова и Московская, здания горисполкома и облисполкома, Дом профсоюзов, Музей истории космонавтики, областная больница, множество столовых и детских садов – все перечислить очень сложно.

Фото: городская управа.