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Экскаватор и землевозы спрятали в карьере

09.08.2017 10:30 2 1112 Елена Французова
Экскаватор и землевозы спрятали в карьере

Судебные приставы изъяли крупную спецтехнику у предприятия, занимающегося разработкой карьера в поселке Полотняный Завод.

Предприятие-должник должно было передать два землевоза Volvo и экскаватор Hyundai торговой фирме. Однако не торопилось это делать.

- Судебными приставами было организовано принудительное изъятие землевозов и экскаватора, но здесь сотрудники ведомства столкнулись с активным противодействием: спецтехника была спрятана в лесу на территории карьера. К тому же, у неё были спущены колеса, - сообщает в среду, 9 августа, пресс-служба УФССП по Калужской области.

Работники карьера пытались перегородить дорогу, по которой выезжали приставы и спецтехника.
Несмотря на это землевозы и экскаватор были изъяты.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.


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Тэги: общество

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