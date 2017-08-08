В калужском контактном зоопарке нашли кошек с просроченными прививками от бешенства

Во вторник, 8 августа, председатель комитета по ветеринарии при правительстве Калужской области Сергей СОКОЛОВСКИЙ провёл пресс-конференцию. В частности, на ней он затронул тему существования контактных зоопарков.

Как оказалось, на законодательном уровне этот вопрос до сих пор не урегулирован. Муниципалитеты сами определяют, на каких условиях заезжают контактные зоопарки, кто их будет контролировать.

- У нас налажена работа таким образом, что любой приезжающий зоопарк, выставка предварительно согласовывают этот вопрос, - рассказал Соколовский. - Мы им даём разрешение. Сотрудники ветеринарной станции выходят и осматривают территорию, где будет размещаться зоопарк или выставка. Далее, после непосредственного прибытия животных, вновь приходят специалисты ветстанции: осматривают животных, проверяют сопроводительные документы. На каждое животное – будь то енот, лисица, медведь - заведена ветеринарная книжка, в которой поставлены отметки. В зависимости от вида животных, смотрят, когда была введена вакцина от бешенства, проведено ли исследование на туберкулёз, были ли сделаны обработки от гельминтов, от накожных паразитов.

Так, в июле в Калугу приехал кошачий контактный зоопарк.

- Были выявлены животные с просроченными прививками от бешенства. Их изъяли и возвратили индивидуальным предпринимателям в те субъекты, из которых они были доставлены, - подчеркнул Соколовский.

При этом сам председатель комитета по ветеринарии при правительстве области против контактных зоопарков.

- Мое личное мнение: естественная среда должна быть в естественной среде. Животные, заключённые в клетки, испытывают стресс. Известны случаи, когда предпринимателями применялись транквилизаторы для их успокоения: с утра вкололи - и до вечера животное спокойно. А если раньше транквилизаторы закончили своё действие? А если какой-то ребёнок вскрикнул или просунул что-то в клетку?