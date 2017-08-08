Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Вторник, 08 августа
69.74 / 72.08
$ 58.99 / 61.11
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

В калужском контактном зоопарке нашли кошек с просроченными прививками от бешенства

08.08.2017 15:07 13 815 Елена Французова
В калужском контактном зоопарке нашли кошек с просроченными прививками от бешенства

Во вторник, 8 августа, председатель комитета по ветеринарии при правительстве Калужской области Сергей СОКОЛОВСКИЙ провёл пресс-конференцию. В частности, на ней он затронул тему существования контактных зоопарков.

Как оказалось, на законодательном уровне этот вопрос до сих пор не урегулирован. Муниципалитеты сами определяют, на каких условиях заезжают контактные зоопарки, кто их будет контролировать.

- У нас налажена работа таким образом, что любой приезжающий зоопарк, выставка предварительно согласовывают этот вопрос, - рассказал Соколовский. - Мы им даём разрешение. Сотрудники ветеринарной станции выходят и осматривают территорию, где будет размещаться зоопарк или выставка. Далее, после непосредственного прибытия животных, вновь приходят специалисты ветстанции: осматривают животных, проверяют сопроводительные документы. На каждое животное – будь то енот, лисица, медведь - заведена ветеринарная книжка, в которой поставлены отметки. В зависимости от вида животных, смотрят, когда была введена вакцина от бешенства, проведено ли исследование на туберкулёз, были ли сделаны обработки от гельминтов, от накожных паразитов.

Так, в июле в Калугу приехал кошачий контактный зоопарк.

- Были выявлены животные с просроченными прививками от бешенства. Их изъяли и возвратили индивидуальным предпринимателям в те субъекты, из которых они были доставлены, - подчеркнул Соколовский.

При этом сам председатель комитета по ветеринарии при правительстве области против контактных зоопарков.

- Мое личное мнение: естественная среда должна быть в естественной среде. Животные, заключённые в клетки, испытывают стресс. Известны случаи, когда предпринимателями применялись транквилизаторы для их успокоения: с утра вкололи - и до вечера животное спокойно. А если раньше транквилизаторы закончили своё действие? А если какой-то ребёнок вскрикнул или просунул что-то в клетку?


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: животные общество сергей соколовский

Еще новости из рубрики «Общество»

В Калуге построят областной приют для животных 08.08.2017 16:43

В Калужской области 32 тысячи животных получили паспорта 08.08.2017 15:39

На площади Победы нашли игуану 03.08.2017 15:42

В калужском заповеднике появился пятнистый олень 02.08.2017 10:55

Женщину обвинили в массовом убийстве собак 01.08.2017 16:03

08.08.2017 13:48 494 13
08.08.2017 10:02 603 9
07.08.2017 11:16 1294 12
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 13 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 12 августа, 10:00
Фестиваль «СолоМы»
д. Верхнее Гульцово
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 19 августа, 12:00
Фестиваль "Автострада-2017"
Сквер им. Волкова
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
сб 23 сентября, 19:00
Концерт "Мертвые дельфины"
GaragE Bar (Бар Гараж)

Для детей

сб 12 августа, 10:30
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 12 августа, 13:00
Научная суббота в Безумной лаборатории
Безумная лаборатория
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений

Концерты

сб 02 сентября, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар
пт 08 сентября, 21:00
"МАСТЕР". Лучшие песни за 30 лет.
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 21 сентября, 19:00
Концерт Ярослава Сумишевского
Филармония

Кино

Взрывная блондинка
Дюнкерк
Тёмная башня
Стань легендой! Бигфут Младший
Новости компаний

Электроснабжение потребителей в г. Калуге, нарушенное сторонними организациями, восстановлено

500 000 абонентов уже пользуются услугами мобильной связи «Ростелекома»: уверенный старт виртуального оператора

На «Архстоянии» «МегаФон» презентовал «Умный дом»

Основы Форекс-трейдинга

Блоги

ЧК - Разводы

Viktorch1311 Сегодня 17:02

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек 02 авг 2017 15:39

Нитуш's блог - Питер, любовь моя! Часть 2-я.

Нитуш 29 июл 2017 16:05

Просто бложек - Иван чай. Пока не поздно.

Полиграф Шариков 29 июл 2017 13:44