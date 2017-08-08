25 детей пострадали от укусов клещей

За неделю, с 31 июля по 6 августа, в Калужской области по поводу укусов клещей к врачам обратились 115 человек. Среди них 25 детей, сообщили 7 августа в региональном управлении Роспотребнадзора.
- В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения элементарных требований лицами, работающими на дачных участках, посещающими леса, совершающими загородные прогулки, - подчёркивают в ведомстве. - При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже. Желательно применять репелленты.
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