Калужане названы лучшей молодой семьёй в России

Семья Дениса и Елены Грабенко из Калужской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». В понедельник, 7 августа, об этом рассказали в пресс-службе правительства.

- Стаж семьи небольшой, но, обладая общностью интересов, стремлением вести здоровый образ жизни и занимая активную жизненную позицию, эта супружеская пара успела заявить о себе хорошими делами, - отметила заместитель министра труда и социальной защиты региона Елена АЛЕКСЕЕВА. - Денис совмещает основную работу с общественной, является командиром добровольной народной дружины Ермолино. В 2015 году по его инициативе была создана общественная организации «Объединение ветеранов спецназа «Русь», деятельность которой направлена на гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения. Елена – школьный учитель, сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Она не только создает добрую атмосферу в семье, но и вместе с мужем активно участвует во всех городских военно-патриотических и благотворительных мероприятиях. В семье Грабенко воспитываются две дочери.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве в ноябре.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2016 года. В конкурсе пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».