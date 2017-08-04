Калужане занялись любовью на воинском кладбище

В четверг, 3 августа, в группе «Калуга Жесть» появились фотографии с провокационной подписью.
Автор снимков утверждает, что парочка занялась любовью на воинском кладбище, прямо за скульптурной композицией Скорбящий воин. Однако при виде папарацци мужчина и женщина прервали своё занятие и скрылись. Фотографу удалось сделать лишь несколько снимков издалека.
Информация об происшествии передана в калужскую полицию. В УМВД по Калужской области нам рассказали, что будет проводится проверка.
Как мы рассказывали, на воинском кладбище нашли пристанище солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны.
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