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Калужане занялись любовью на воинском кладбище

04.08.2017 17:01 6 2060 Елена Французова
Калужане занялись любовью на воинском кладбище

В четверг, 3 августа, в группе «Калуга Жесть» появились фотографии с провокационной подписью.

Автор снимков утверждает, что парочка занялась любовью на воинском кладбище, прямо за скульптурной композицией Скорбящий воин. Однако при виде папарацци мужчина и женщина прервали своё занятие и скрылись. Фотографу удалось сделать лишь несколько снимков издалека.

Информация об происшествии передана в калужскую полицию. В УМВД по Калужской области нам рассказали, что будет проводится проверка.

Как мы рассказывали, на воинском кладбище нашли пристанище солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны.


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Тэги: общество

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