Калужане занялись любовью на воинском кладбище

В четверг, 3 августа, в группе «Калуга Жесть» появились фотографии с провокационной подписью.

Автор снимков утверждает, что парочка занялась любовью на воинском кладбище, прямо за скульптурной композицией Скорбящий воин. Однако при виде папарацци мужчина и женщина прервали своё занятие и скрылись. Фотографу удалось сделать лишь несколько снимков издалека.

Информация об происшествии передана в калужскую полицию. В УМВД по Калужской области нам рассказали, что будет проводится проверка.

Как мы рассказывали, на воинском кладбище нашли пристанище солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны.