Глас народа
Важно:
График отключения горячей воды этим летом
Вторник, 01 августа
69.53 / 71.99
$ 58.93 / 61.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Женщину обвинили в массовом убийстве собак

01.08.2017 16:03 26 2050 Елена Французова
Женщину обвинили в массовом убийстве собак

Во вторник, 1 августа, группа Mash в «ВКонтакте» выложила видео с громким названием:«Жители Обнинска ищут догхантершу, травящую собак». Сообщается, что женщина на чёрном джипе разъезжает по одному из районов города и разбрасывает отраву.  Однако в самом видеоролике видно только, как женщина выходит из машины, держа что-то в руках. Если дама и разбрасывает отраву, то это осталось за кадром. Затем уже крупным планом демонстрируется, как в конвульсиях бьётся несчастное животное.

Видеороликом заинтересовались полицейские.

- Проводится проверка, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Информацию о том, были ли обращения в полицию по поводу отравления собак и сколько животных погибло, стражи порядка обещали дать после завершения проверки.

UPD. Волонтёры из организации «Новый ковчег» подтвердили нам информацию о случаях отравления собак.

- Не так давно это произошло в «Экодолье». Собаки жили на территории района, их подкармливали, никому они не мешали. А потом кто-то их отравил. Одну собаку удалось спасти, две погибли. Такие случаи в Обнинске нередки. Как с этим бороться, мы не знаем.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество животные

Еще новости из рубрики «Общество»

Городской голова рассказал, за какую зарплату люди не работают, а вредят 01.08.2017 14:22

Чиновница попалась на фиктивной регистрации иностранцев 01.08.2017 11:21

В Калуге построят новый храм 01.08.2017 09:53

Пропавший грибник найден 31.07.2017 17:02

Воинское кладбище в Калуге: попрание могил и забытая история 31.07.2017 16:48

31.07.2017 17:45 1283 6
29.07.2017 08:17 1120 22
28.07.2017 15:51 2371 6
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 26 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы

Для детей

вс 06 августа, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе

Концерты

сб 05 августа, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар
чт 21 сентября, 19:00
Концерт Ярослава Сумишевского
Филармония

Кино

Взрывная блондинка
Заячья школа
Стань легендой! Бигфут Младший
Гадкий я 3
Новости компаний

500 000 абонентов уже пользуются услугами мобильной связи «Ростелекома»: уверенный старт виртуального оператора

На «Архстоянии» «МегаФон» презентовал «Умный дом»

Основы Форекс-трейдинга

«Ростелеком» поможет предпринимателям Калужского региона выполнить новые требования законодательства

Блоги

Нитуш's блог - Питер, любовь моя! Часть 2-я.

Нитуш 29 июл 2017 16:05

Анатолий Митричу на заметку - Иван чай. Пока не поздно.

Полиграф Шариков 29 июл 2017 13:44

Нитуш's блог - И снова Питер!!! Как можно в него не влюбиться?) И снова начало)

Нитуш 28 июл 2017 20:56

Хорошая музыка - WOLFENSTEIN

Viktorch1311 27 июл 2017 22:36