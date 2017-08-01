Женщину обвинили в массовом убийстве собак

Во вторник, 1 августа, группа Mash в «ВКонтакте» выложила видео с громким названием:«Жители Обнинска ищут догхантершу, травящую собак». Сообщается, что женщина на чёрном джипе разъезжает по одному из районов города и разбрасывает отраву. Однако в самом видеоролике видно только, как женщина выходит из машины, держа что-то в руках. Если дама и разбрасывает отраву, то это осталось за кадром. Затем уже крупным планом демонстрируется, как в конвульсиях бьётся несчастное животное.
Видеороликом заинтересовались полицейские.
- Проводится проверка, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Информацию о том, были ли обращения в полицию по поводу отравления собак и сколько животных погибло, стражи порядка обещали дать после завершения проверки.
UPD. Волонтёры из организации «Новый ковчег» подтвердили нам информацию о случаях отравления собак.
- Не так давно это произошло в «Экодолье». Собаки жили на территории района, их подкармливали, никому они не мешали. А потом кто-то их отравил. Одну собаку удалось спасти, две погибли. Такие случаи в Обнинске нередки. Как с этим бороться, мы не знаем.
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