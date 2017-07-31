Пропавший грибник найден

В понедельник, 31 июля, пропавший накануне в лесу 66-летний грибник найден. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт Калуга». В полиции нам эту информацию подтвердили.
Напомним, что в деревне Подборки Козельского района мужчина ушёл за грибами и не вернулся домой.
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