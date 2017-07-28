«Приходите к нам лечиться! Обязательно приходите!»

Калужан терроризируют навязчивыми звонками с предложениями о похудении. «Перекрёсток» пообщался с жертвами «чёрного» маркетинга и выяснил, как с ним бороться.

«У меня зазвонил телефон»

Накануне Нового года на мобильный калужанки Анастастии ЛЬВОВОЙ позвонили. На экране высветился незнакомый номер. Тем не менее звонившая девушка была хорошо осведомлена о своей собеседнице.

- Анастасия, добрый день! Вас беспокоят из центра коррекции фигуры «Совершенство» (название клиники изменено. - Прим. ред.). Хотим пригласить вас поучаствовать в нашей программе похудения.

Настя ответила, что подобные предложения её не интересуют, после чего положила трубку. Однако «похудительные» звонки на этом не прекратились.

- В следующий раз мне позвонили после новогодних праздников, - говорит Анастасия. - Я поинтересовалась у девушки-оператора, откуда у неё номер моего телефона и данные обо мне. Та ответила: «А у нас общая база». На что я сказала, что есть закон о персональных данных и я не давала клинике разрешения на обработку сведений обо мне. И добавила, что, если оттуда не прекратят звонить, я обращусь в полицию. После этого звонков не было месяца полтора, а потом они возобновились.

Подобные истории мне приходилось слышать от подруг и знакомых не один раз. Многим из них настырные операторы из клиники «Совершенство» звонят еженедельно. Как правило - с разных телефонных номеров, поэтому занести их в «чёрный список» бывает проблематично.

«Откуда они обо мне знают?»

Собственно говоря, это первый вопрос, которым задаются люди после подобных звонков.

- Когда я спросила у сотрудника компании, откуда у него номер моего телефона и откуда он знает, как меня зовут, в ответ услышала бред про какие-то общедоступные базы, - рассказала мне одна моя знакомая Екатерина. Из клиники по похудению ей звонят регулярно. - Но я, например, никаких согласий на разглашение своих данных и их передачу в какую-либо базу не давала!

Примерно так же рассуждала до недавнего времени и Анастасия Львова. До тех пор, пока в начале июня по работе не посетила семинар, который был посвящён тонкостям законодательства о персональных данных (ПД). После нескольких лекций ответы на многие вопросы стали для Насти очевидными.

- Очень часто мы подписываем, почти не глядя, соглашения об использовании наших персональных данных: при устройстве на работу, при заключении какого-нибудь договора на обслуживание и т.д., - ​объясняет моя собеседница. - ​Там есть такая хитрость: персональные данные могут обрабатываться оператором ПД тремя способами: передача, предоставление доступа и распространение. Передача ПД - ​предоставление какому-то лицу или организации сведений о себе с той или иной целью. Например, я делаю заказ в интернет-магазине. Он передаёт сведения обо мне в службу доставки, чтобы мне могли доставить товар. Предоставление доступа к персональным данным - ​это, когда, например, оператор того же магазина получает доступ к моим данным с какой-либо чётко обозначенной целью. И, наконец, распространение - ​возможность передачи персональных данных неограниченному кругу лиц. Очень часто в тех разрешениях на обработку ПД, которые мы подписываем, этот пункт - ​распространение - ​фигурирует. Фактически это означает, что мы сами разрешаем передавать сведения о себе кому угодно.

Что делать

Проблему навязчивого телефонного маркетинга люди решают по-разному. Кто-то выпускает пар в Интернете. Кто-то занимается троллингом.

«Моя мама обожает звонки из этой клиники, - написала в одной из соцсетей калужанка Ирина. - Как только оттуда звонят и предлагают похудение, она делает дрожащий старушечий голос и говорит: «Милочка, мне 80 лет. Куда мне ещё худеть?» На том конце быстро отключаются».

Анастасия Львова выбрала иной способ решения проблемы.

- Я обратилась в клинику с заявлением с просьбой предоставить мне официальное подтверждение того, что организация действительно располагает моими персональными данными. Кроме того, в заявлении я попросила указать источник получения сведений обо мне. После того как придёт ответ на это заявление, я напишу второе - о прекращении клиникой обработки моих ПД. После чего организация обязана будет в течение трёх дней удалить мои контакты из своей базы данных. Если же звонки продолжатся, я имею полное право обратиться с жалобой в Роскомнадзор, и эту компанию оштрафуют. В том случае, если клиника проигнорирует моё первое заявление, также буду обращаться с официальной жалобой в Роскомнадзор.

Ответ на своё заявление Настя должна получить 27 июля. Пока ей из клиники больше не звонили. Но отступать она не намерена.

- Я настроена пройти этот путь до конца - дело принципа. Предприниматели должны наконец понять, что подобный способ продвижения товаров и услуг пора перестать использовать. Если моему примеру последуют другие люди и об этом будет писать пресса, бизнесмены постепенно станут отказываться от «чёрного» маркетинга. Сейчас многие даже не знают, что у них есть право пожаловаться, призвать бизнес к ответственности, или считают это постыдным. На самом деле это нормальный, цивилизованный путь решения проблемы.

Развести на деньги пенсионера

Есть и ещё одна причина, по которой Анастасия взялась за это.

- Подобная система привлечения клиентов сильно смахивает на мошенничество, - считает она. - Сначала идёт обзвон всех подряд с целью вытащить на встречу, а там уже продвинутый менеджер может продать что угодно и кому угодно.

В Сети калужане рассказывают о том, как сотрудники клиники «Совершенство» ловко уговаривают тех, кто не может оплатить целиком курс лечения, оформить кредит.

«В течение часа мы мило беседовали с доктором на предмет питания, стрессов, занятий спортом, графика работы и т.д., - ​пишет Галина. - ​Затем началось самое интересное - ​торги! Стоимость программы по коррекции веса, оказывается, составляет 352 тыс. рублей, но врач предложила провести меня по льготной категории за 97 тысяч. Когда я и на эту сумму не согласилась, доктор пригласила финансового директора и цену снизили до 66 тысяч. В общем, начали давить, чтобы я принимала решение сразу».

К слову, по той же схеме работала скандально известная косметическая фирма, жертвами которой стали тысячи россиян - людям втюхивали косметику по баснословным ценам.

Самое печальное, что часто на уговоры недобросовестных менеджеров ведутся пенсионеры. За свою доверчивость они расплачиваются не только кровно заработанными деньгами, но и собственным здоровьем. Одну из таких историй рассказала в начале июня калужанка Наталья Торбенкова, опубликовавшая в соцсети «Фейсбук» пост-предупреждение.

«Обращаюсь ко всем калужанам, у которых есть пожилые родственники. Предупредите их от возможных контактах с клиникой «Совершенство», которая обзванивает людей и предлагает им сказочные условия для лечения. Почему я особенно беспокоюсь о пожилых? Потому что клиника эта, зная, что стариков похудением не соблазнить, предлагает им диагностику и лечение позвоночника и суставов. Вот и сестрица моя не устояла. На приёме сказала врачам, что похудение её не интересует. Вот позвоночник - да. Ей сразу же назначили процедуры для похудения - массаж давлением воздуха и какую-то охлаждающую на живот. Никакой рекомендации невролога или нейрохирурга, конечно, не было. После первой процедуры моя Ирина почувствовала боли в спине. После второй они настолько усилились, что пришлось делать обезболивающие уколы. Через день смогла доползти до своей заводской поликлиники, где невролог покачал головой и направил её в дневной стационар - на капельницы, чтобы снять болевой синдром. Конечно, сама виновата - зачем попёрлась?! Но слишком велик соблазн, когда больному обещают облегчение страданий».

Наталья Торбенкова и её сестра направили жалобы в городскую прокуратуру, Роспотребнадзор, а также написали претензионное письмо в клинику. Если она не согласится на досудебное урегулирование, женщины намерены подать в суд.

P. S.

Точку в этой истории мы не ставим. Будем следить за тем, какой финал получат переписка с клиникой Анастасии Львовой и история, рассказанная Натальей Торбенковой. В ближайших номерах мы расскажем также, способны ли помочь в подобных ситуациях правоохранительные структуры и контролирующие организации. Пока же советуем калужанам, которым звонят из подобных клиник, быть более бдительными и не вестись на обещания чудесного исцеления от всех недугов. Но если уж вас уговорили-таки посетить эту «клинику», не поленитесь - поищите отзывы о ней в Интернете, проверьте наличие медицинской лицензии, поинтересуйтесь квалификацией сотрудников. Не стесняйтесь задавать вопросы, потому что ценой некомпетентности может стать ваше собственное здоровье.

Эта статья была опубликована в №30 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.07.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.