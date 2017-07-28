Появились новые данные по чистоте водоёмов в Калужской области

Управление Роспотребнадзора по Калужской области в пятницу, 28 июля, опубликовало обновлённые данные по качеству воды в водоёмах нашего региона.
Не рекомендуется купаться
Калуга:
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Боровский район:
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Жуковский район:
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Тарусский район:
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Малоярославецкий район:
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Дзержинский район:
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Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:
Калуга:
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Мосальский район:
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Барятинский район:
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Куйбышевский район:
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Спас-Деменский район:
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Кировский район:
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Бабынинский район:
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Козельский район:
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Перемышльский район:
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Мещовский район:
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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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