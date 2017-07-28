Появились новые данные по чистоте водоёмов в Калужской области

Управление Роспотребнадзора по Калужской области в пятницу, 28 июля, опубликовало обновлённые данные по качеству воды в водоёмах нашего региона.

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