Главная > Новости > Общество

В Калуге пройдёт флешмоб женственности

28.07.2017 11:17 7 343 Елена Французова
В Калуге пройдёт флешмоб женственности

Во вторник, 1 августа, в 19:00 в Калуге на площади Победы пройдёт флешмоб женственности.

- Милые девочки, девушки, женщины, мамочки нашего города, присоединяйтесь к нам, и мы вместе сделаем этот мир красивее, а людей вокруг чуточку счастливее, - призывает организатор Александра ЗУБЕНКО.

Дамы соберутся у Вечного огня. А затем пройдут по улице Кирова, преподнося всем незнакомкам подарки – живые цветы, шарики, открытки, ленточки или какие-то презенты, сделанные своими руками. Одно из требований для участниц – они должны прийти в красивом платье или юбке (желательно в пол).

- Что мы делаем: знакомимся с красивыми единомышленницами, вместе и по отдельности фотографируемся, желаем счастья и любви прохожим, - поясняют организаторы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество

Еще новости из рубрики «Общество»

Девушка осквернила братскую могилу и выложила фото в Сеть 28.07.2017 11:38

Калуга возьмёт в кредит 200 миллионов рублей 27.07.2017 16:12

Зимой, видимо, придётся голодать... 27.07.2017 16:08

Впервые в калужском СИЗО прошло венчание 27.07.2017 09:05

В Калуге нашли пропавшего 12-летнего мальчика 27.07.2017 08:59

28.07.2017 09:05 434 4
27.07.2017 17:57 899 7
27.07.2017 08:52 1087 10
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 29 июля, 12:30
День нептуна
Алекспарк
сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы

Для детей

вс 30 июля, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе
вс 30 июля, 15:00
Мастер-класс "Пластилиновый мультфильм"
Дело в Соусе, кафе
вс 30 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пт 28 июля, 18:00
Концерт "Старые песни о главном"
Гостиные ряды
сб 05 августа, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вт 01 августа, 19:00
Вечер памяти Честера Беннингтона
Небо, антикафе
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Взрывная блондинка
Заячья школа
Стань легендой! Бигфут Младший
Гадкий я 3
Новости компаний

Основы Форекс-трейдинга

«Ростелеком» поможет предпринимателям Калужского региона выполнить новые требования законодательства

Интерактивное ТВ от «Ростелекома» выбрали более 60 тысяч калужан

Новый сезон "Игры Престолов" стартует на МегаФон.ТВ сегодня

Блоги

Хорошая музыка - WOLFENSTEIN

Viktorch1311 Вчера 22:36

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig 10 июл 2017 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29