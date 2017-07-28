В Калуге пройдёт флешмоб женственности

Во вторник, 1 августа, в 19:00 в Калуге на площади Победы пройдёт флешмоб женственности.
- Милые девочки, девушки, женщины, мамочки нашего города, присоединяйтесь к нам, и мы вместе сделаем этот мир красивее, а людей вокруг чуточку счастливее, - призывает организатор Александра ЗУБЕНКО.
Дамы соберутся у Вечного огня. А затем пройдут по улице Кирова, преподнося всем незнакомкам подарки – живые цветы, шарики, открытки, ленточки или какие-то презенты, сделанные своими руками. Одно из требований для участниц – они должны прийти в красивом платье или юбке (желательно в пол).
- Что мы делаем: знакомимся с красивыми единомышленницами, вместе и по отдельности фотографируемся, желаем счастья и любви прохожим, - поясняют организаторы.
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