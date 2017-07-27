Зимой, видимо, придётся голодать...

Продолжаем наш дачный марафон!
Настоящее испытание преподносит это лето нам, начинающим огородникам-садоводам. Всего несколько по-настоящему жарких дней подарил июнь, да и июль совсем не балует тёплой погодой. А с учётом затяжной холодной весны от сложившихся погодных условий страдают практически все наши растения: помидоры и огурцы, кабачки и, естественно, наши главные герои - перцы. Если так будет продолжаться и дальше, то пострадать могут и устойчивые обычно к непогоде лук и чеснок - часть урожая может просто сгнить в земле. Особенно неуютно от холодной мокрой погоды томатам и сладкии перцам. А на помидоры напала фитофтора.
Холодный июль 2017-го. Ночью температура редко поднимается выше +10°С. На ночь парник закрываем - утром открываем.
Вот теперь-то, задним числом, я знаю, что нужно заранее обрабатывать почву и растения от тех болезней, которым они подвержены во время излишней влажности. На собственном опыте убедился, что не стоит спешить высаживать питомцев с подоконника в грунт (ведь теплицы-то просторной у нас пока нет). Перцы и огурцы, высаженные в июне у соседей - опытных огородников, - уже перегнали наших, высаженных в мае и переболевших от заморозков.
Из 16 кустов четырёх сортов лидируют «теплячки» из семян Галины Алексеевны ТЕПЛЯКОВОЙ.
Кому хорошо, так это цветной капусте, которую, вопреки всем скептикам, в изобилии посадила жена. Теперь у нас на столе регулярно присутствуют блюда из капусты в различных поварских фантазиях супруги. Очень вкусно, надо сказать! И пользительно!
На втором месте - перцы из семян магазинных сортов «дары Молдовы».
Кто знает, может быть, нас ждет необычайно жаркий и дождливый конец июля, на грядках всё попрёт, и в августе-сентябре мы будем собирать рекордный урожай. А пока остаётся быть оптимистом и наслаждаться деревенской жизнью. Ведь у природы нет плохой погоды! Дождь - значит, не нужно поливать грядки, солнце - значит, растения напитываются энергией и хлорофиллом, ветер и град - можно затопить дома печку, заварить ароматный чай с листом смородины и передохнуть. Загородный дом ведь не только тяжёлый труд, но ещё и приятный отдых.
Огурцы только-только проклюнулись.
Так что продолжаем мульчировать, рыхлить, опрыскивать и ждать тёплых дней.
Это помидоры от Бубича.
- Современные садоводы-огородники с тем арсеналом теплиц, укрывных материалов, которые сейчас есть, могут перехитрить любые заморозки, - говорит уже опытная огородница Татьяна СОЛОМНИКОВА. - Слышали пословицу: «У плохого хозяина весь год недород»? А хорошему никакая погода не помешает! Садовод-огородник средней полосы должен быть готов ко всему. Если дождливые дни этим летом затянутся, огородные посадки могут поразить болезни - мучнистая роса, парша, серая гниль. Но хороший садовод не лечит свой сад, а занимается профилактикой.
Что делать?
Конечно, прятать перцы в тепличку и держать наготове фунгициды, поскольку грибные болезни, активизирующиеся в особенно влажные годы, народными средствами вылечить сложно. Перцы нужно как можно скорее спрятать хотя бы в самую примитивную тепличку, соорудив дуги из жёсткой проволоки и укрыв их на ночь спанбондом или лутрасилом - дышащими материалами. Не забывайте, что уже при +5 градусах перец может совсем остановиться в росте и даже погибнуть, поэтому если ожидается резкий спад температуры, то вместо лутрасила нужно использовать полиэтиленовую плёнку. Дополнительно можно укладывать в такую импровизированную тепличку пластиковые бутылки с теплой водой либо разогретые в духовке или на костре булыжники.
Чтобы снизить количество влаги в почве, постарайтесь ее почаще рыхлить, поливы нужно сократить до минимума или вовсе прекратить. Удобрения вносить нужно обязательно.
Для профилактики болезней можно раз в 3–4 дня проводить опыливание растений древесной золой.
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