В центре Калуги на месте сгоревшего дома растёт свалка

В среду, 26 июля, в редакцию «Калужского перекрёстка» обратилась жительница дома № 13 по улице Октябрьской.
- Под моим окном несколько лет назад сгорел дом, - рассказала нам калужанка. - Территорию огородили. В итоге на этом месте появилась свалка. Все туда отбросы выбрасывают. А я не могу даже балкон открыть, неприятные запахи идут. Звонила и в горуправу, и местному депутату, никто никаких мер не принимает.
Напомним, что дом на Королёва сгорел в феврале 2015 года. К тому времени его успели расселить. Чиновники заверяли, что позже на этом месте появится «объект капитального строительства».
- Там могут быть жилые и нежилые помещения в виде офисов, объекты общественного питания - рестораны и кафе, - рассказывал тогдашний начальник управления строительства и земельных отношений Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.
Однако земля до сих пор пустует. Ворота открыты. И постепенно участок превращается в помойку.
Фото автора.
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