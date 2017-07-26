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В центре Калуги на месте сгоревшего дома растёт свалка

26.07.2017 15:37 11 2088 Елена Французова
В центре Калуги на месте сгоревшего дома растёт свалка

В среду, 26 июля, в редакцию «Калужского перекрёстка» обратилась жительница дома № 13 по улице Октябрьской.

- Под моим окном несколько лет назад сгорел дом, - рассказала нам калужанка. - Территорию огородили. В итоге на этом месте появилась свалка. Все туда отбросы выбрасывают. А я не могу даже балкон открыть, неприятные запахи идут. Звонила и в горуправу, и местному депутату, никто никаких мер не принимает.

Напомним, что дом на Королёва сгорел в феврале 2015 года. К тому времени его успели расселить. Чиновники заверяли, что позже на этом месте появится «объект капитального строительства».

- Там могут быть жилые и нежилые помещения в виде офисов, объекты общественного питания - рестораны и кафе, - рассказывал тогдашний начальник управления строительства и земельных отношений Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

Однако земля до сих пор пустует. Ворота открыты. И постепенно участок превращается в помойку.

Фото автора.


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Тэги: общество дмитрий денисов

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