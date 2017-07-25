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Продавцы «чудо-фильтров» обманывают калужан

25.07.2017 16:32 16 1550 Дмитрий Ивьев
Продавцы «чудо-фильтров» обманывают калужан

В Калуге всё чаще происходят случаи обмана людей продавцами «чудо-фильтров», якобы способных очистить воду из-под крана. Во вторник, 25 июля, об этом рассказали в водоканале.

- Злоумышленники ходят по квартирам в первой половине дня, рассчитывая на то, что дома могут находиться в основном пожилые люди, которые быстрее пойдут на контакт, - отмечают коммунальщики. - Эти лица рассказывают гражданам о воде якобы низкого качества, предлагая при этом купить фильтры за 27 000 рублей. Чтобы у людей не возникало сомнений, что перед ними представители водоканала, они предъявляют поддельные удостоверения сотрудников организации. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам.

Питьевая вода в Калуге соответствует нормам СанПиН и не требует дополнительного очищения, подчёркивают в водоканале.


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Тэги: общество

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