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Открыт памятный знак в честь участников локальных войн и военных конфликтов

25.07.2017 16:18 3 443 Дмитрий Ивьев
Открыт памятный знак в честь участников локальных войн и военных конфликтов

Во вторник, 25 июля, в Юхнове прошла церемония открытия памятного знака в честь участников локальных войн и военных конфликтов. В «горячих точках» служили 140 уроженцев юхновской земли. Трое из них погибли, сообщает калужское областное управление МВД.

- Мемориал был установлен в новом сквере недалеко от здания межмуниципального отдела МВД, - рассказали нам в полиции. - Деньги на благоустройство сквера и самого памятника собирали всем миром, а выполняли работы сотрудники полиции и работники городской и районной администраций. Дизайн мемориала разрабатывался стражами порядка совместно с руководством города и района, а также калужскими мастерами по камню.


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Тэги: общество

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