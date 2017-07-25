Открыт памятный знак в честь участников локальных войн и военных конфликтов

Во вторник, 25 июля, в Юхнове прошла церемония открытия памятного знака в честь участников локальных войн и военных конфликтов. В «горячих точках» служили 140 уроженцев юхновской земли. Трое из них погибли, сообщает калужское областное управление МВД.
- Мемориал был установлен в новом сквере недалеко от здания межмуниципального отдела МВД, - рассказали нам в полиции. - Деньги на благоустройство сквера и самого памятника собирали всем миром, а выполняли работы сотрудники полиции и работники городской и районной администраций. Дизайн мемориала разрабатывался стражами порядка совместно с руководством города и района, а также калужскими мастерами по камню.
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