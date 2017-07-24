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Младшим школьникам в Калуге раздадут ранцы

24.07.2017 16:05 6 1061 Дмитрий Ивьев
Младшим школьникам в Калуге раздадут ранцы

С 7 по 31 августа управление социальной защиты Калуги проводит акцию для детей младшего школьного возраста (1-4 классы), находящихся в трудной жизненной ситуации. Ранцы раздадут малышам из следующих категорий граждан:

  • детям из малообеспеченных семей, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 групп;
  • детям из малообеспеченных многодетных семей.

Для получения школьных ранцев необходимо представить следующие документы:

  • паспорт родителя (законного представителя) или иной документ, удостоверяющий личность;
  • справку об обучении ребенка в общеобразовательном учреждении;
  • свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия).

Обращаться нужно на Московскую, 188, кабинет № 215, контактный телефон - 58-45-15.


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Тэги: общество дети

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