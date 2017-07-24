Младшим школьникам в Калуге раздадут ранцы

С 7 по 31 августа управление социальной защиты Калуги проводит акцию для детей младшего школьного возраста (1-4 классы), находящихся в трудной жизненной ситуации. Ранцы раздадут малышам из следующих категорий граждан:

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