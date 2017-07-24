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«Я делала то, что не делает государство»: последнее слово известной калужской правозащитницы Татьяны Котляр

24.07.2017 14:10 7 2288 Оксана КОЛОСОВА
«Я делала то, что не делает государство»: последнее слово известной калужской правозащитницы Татьяны Котляр

В понедельник, 24 июля, проходит судебное заседание по уголовному делу, фигурантом которого является известная правозащитница из Обнинска Татьяна КОТЛЯР. Её судят за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.

Накануне судебного заседания Татьяна Котляр опубликовала в Интернете текст своего последнего слова. Приводим его целиком.

«1.Меня судят за преступление против порядка управления – т.е. против государства. Но регистрация беженцев с Украины и переселенцев в моей квартире никому не причинила никакого вреда: в деле нет пострадавших, нет ущерба ни государству, ни гражданам. Странное такое преступление, от которого никто не пострадал.

2. Я не знаю, была ли польза государству от моих действий, я в этом не специалист. Но некоторое признание от государства и общества я получила. Президентский грант на Проект «Правовая помощь беженцам с Украины, ищущим убежище в Калужской области» и Национальная премия именно за то, за что сегодня будет приговор. Театр абсурда!

3. Я правозащитник, и беженцы с Украины обращаются ко мне за помощью. В том числе – за регистрацией. Не я обещала гражданам Украины убежище в России и получение гражданства РФ в упрощённом порядке, а Президент РФ – публично. Что я должна ответить беженцу, который просит его зарегистрировать, а также зарегистрировать его жену, троих детей и бабушку? «Иди, покупай фиктивную регистрацию»? Так у него денег нет, и детей кормить надо и стариков, которым в РФ не платят пенсии до получения российского паспорта. Сказать: «Россия – плохая страна, зря вы приехали в Россию, вам здесь никто не будет помогать. И я не буду. Потому что, если я вам помогу, если я вас зарегистрирую – меня будут судить как преступницу»? Ну не могу я так ответить. Наше государство не помогает беженцам оформить даже временную регистрацию и переселенцам, которым негде зарегистрироваться. И в то же время требует от них иметь эту пресловутую регистрацию. По крайней мере – так в Калужской области. Государство – в котором беженцам никто не помогает – действительно очень плохое государство.

4. Поэтому я делала то, что не делает государство – я регистрировала беженцев в моей квартире. И мне удалось реально помочь сотням беженцев с Украины. Те граждане Украины, за регистрацию которых меня сейчас судят – сейчас получают российские паспорта. В том числе – с моей помощью, благодаря моей регистрации.

Я говорила, что не знаю, есть ли польза от моих преступных действий государству. Но я точно знаю: мои действия помогли сотням реальных людей стать гражданами России. И другого способа им помочь у меня не было. Я им помогла!»

Как полагает следствие, подозреваемая не являлась принимающей стороной, у которой иностранные граждане фактически проживают или работают. Свою квартиру для проживания Татьяна Котляр мигрантам не предоставляла, они туда не вселялись и в ней не проживали.

В 2012 году году в отношении правозащитницы уже заводили административное дело. Её обвиняли в том, что в квартире у неё зарегистрировано 235 человек, при том что проживали только шестеро. В августе 2012-го Котляр оштрафовали, однако, она и после этого продолжала регистрировать у себя мигрантов.

- На меня налагают штраф. За что? За то, что зарегистрированные граждане не проживают в моей квартире, - комментировала ранее «Калужскому перекрёстку» сама Татьяна Михайловна. – Сдавать жилье, не регистрируя жильцов – правонарушение. Не иметь никакой регистрации – тоже. А зарегистрировать кого-то, чтобы у него была требуемая законом регистрация – не правонарушение. Если это и нарушение, то с участием сотрудников обнинского паспортного стола, которые сами же их регистрировали. Я помогаю людям стать гражданами России. Почему это не делают государственные и муниципальные служащие и чиновники? Фактически, я заменяю государство, а это неправильно. Но так получается.

Татьяне Котляр грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трёх лет.


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Тэги: общество татьяна котляр

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