Пропавшую женщину нашли живой

Как мы уже рассказывали, в Медыни 13 июля ушла из дома в неизвестном направлении 33-летняя Марина Романенко.
В пятницу, 21 июля, в поисковом отряде «Лиза Алерт Калуга» сообщили, что женщина найдена живой. Её жизни ничего не угрожает.
Где именно в течение недели находилась пропавшая, пока не сообщается.
|
Бабушка, желая проучить дочь, отправила 4 внуков в детдом 21.07.2017 15:04
Яблоки продолжают дорожать 21.07.2017 12:31
Пожертвования для животных соберут в Калуге 21.07.2017 11:51
Владелец обнинского завода станет американским послом в России 21.07.2017 11:07
Патриарх Кирилл посетил Оптину пустынь 21.07.2017 10:07
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: