Пропавшую женщину нашли живой

Как мы уже рассказывали, в Медыни 13 июля ушла из дома в неизвестном направлении 33-летняя Марина Романенко.

В пятницу, 21 июля, в поисковом отряде «Лиза Алерт Калуга» сообщили, что женщина найдена живой. Её жизни ничего не угрожает.

Где именно в течение недели находилась пропавшая, пока не сообщается.