Бабушка, желая проучить дочь, отправила 4 внуков в детдом

В четверг, 20 июля, на Первом канале в программе «Мужское/Женское» обсуждали семейную драму жительницы Калужской области. 28-летняя Юлия Стефанкова из Спас-Деменска обвинила мать в том, что та отправила собственных внуков в детдом.

Как оказалось, многодетная мать-одиночка Юлия жила со своими отпрысками в частном доме, купленном на средства маткапитала. Однако через три года после новоселья изба стала разваливаться. Поэтому женщина переехала с детьми к своей матери.

- С мамой я поссорилась, мама позвонила в органы опеки, - рассказала Юлия.

13 апреля детей у Юлии забрали. С тех пор она их не видела.

- Зачем мама вызвала органы опеки? – поинтересовался ведущий Александр Гордон.

- Я уже не помню, - говорила в студии заплаканная Юлия. Потом женщина прибавила, что в органах опеки ей признались: «Если бы твоя мать не позвонила в Спас-Деменскую опеку, никто бы и не знал, что у тебя нет дома».

По закону жанра в студии после этой душещипательной речи появилась бабушка – Татьяна Анатольевна Кондакова, мать Юлии. Женщины обменялись двумя-тремя хлёсткими фразами, часть которых пришлось запикать.

После этого Татьяна Анатольевна рассказала свою версию случившегося. Что своими детьми её дочь не занималась, её больше волновала личная жизнь. Старший внук так вообще практически жил с бабушкой. Мол, оставив четырёх своих детей – от года до 10 лет, Юлия пропала на 4 дня, дозвониться до неё было невозможно. Желая её припугнуть, да и проучить, Татьяна Анатольевна действительно позвонила в органы опеки. Но она не ожидала, что детей вот так сразу и заберут.

- Я хочу, чтобы детей вернули мне, - заявила бабушка.

Но ей ведущие тут же объяснили, что из-за возраста и жилищных условий – небольшой квартиры – детей ей не дадут.

Пообщались телевизионщики и с соседями многодетной матери-одиночки. Отклики о молодой женщине были нелицеприятные.

- Она сама неполноценная. Как женщина, имея 4 детей, ни за что не трогается… Там [в доме] грязь, там всё чёрное. Всю хату испортили, - говорила одна соседка.

- Дети по улицам ходят, таборный образ жизни ведут, - добавляла другая.

- У неё загульный образ жизни, - откровенничала третья.

- Детям, конечно, лучше будет в приюте. Сыты, - считала четвёртая.

Не забыли обсудить и личную жизнь Юлии. Родила она четырёх детей от трёх разных мужчин, причём сами отцы малышей сомневаются в своём отцовстве.

На ток-шоу приехали и представили органов опеки. Они рассказали, что дети, которых забирали у нерадивой матери, были грязные, холодные-голодные. Годовалая дочь Юлии до сих пор находится в детской областной больнице в Калуге с правосторонней пневмонией. Мать за это время ребёнка ни разу не навестила.

Однако органы опеки и попечительства готовы вернуть женщине детей.

- Пока мы пытаемся повернуть Юлию Владимировну к детям, - сообщила Марина Иванова, представитель отдела опеки и попечительства Спас-Деменского района. – Если не получится, встанет вопрос не об лишении [родительских прав], а об ограничении.

Органы опеки заявили, что детей мать обратно получит, когда устроится на работу и отремонтирует дом.

Юлия всё время ревела и рассказывала о том, что пока на работу устроиться не получилось.

Фото: Первый канал.