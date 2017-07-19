Городская администрация проигнорировала 106 обращений

Администрация Тарусы не дала ответы по 106 письменным обращениям граждан. В среду, 19 июля, о результатах проверки рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Также в ходе проверки установлены нарушения сроков рассмотрения обращений граждан, факты перенаправления обращений в компетентные органы без уведомления заявителя, рассмотрение доводов заявителя не в полном объеме, необоснованный отказ в удовлетворении обращения о предоставлении в собственность земельного участка нуждающегося в улучшении жилищных условий, - говорят в ведомстве.

В отношении главы администрации Тарусы возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».