В Калуге построят архивохранилище за 1 миллиард рублей

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который будет строить централизованное архивохранилище Центрального федерального округа. Местом его строительства станет Калуга. Земельный участок с кадастровым номером 40:25:000216:352 находится в районе Тульского шоссе.

Архивохранилище предназначено для централизованной организации хранения и поиска документов на бумажном носителе Росреестра ЦФО. Оно представляет собой шестиэтажное здание блочного типа площадью 39 228 кв. м.

Кроме непосредственного строительства самого здания, проект предполагает строительство наружных инженерных коммуникаций и сооружений, благоустройство и озеленение территории, строительство подъездной автодороги.

Начальная стоимость контракта – 1 млрд. 244 млн. 844 тыс. рублей. Это средства федерального бюджета. В ходе торгов эта сумма может уменьшиться. Срок выполнения работ, прописанный в документах, – с даты заключения госконтракта до 29 февраля 2020 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 августа. Сами торги состоятся 4 августа.