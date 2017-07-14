Останки 195 солдат нашли в Калужской области

Останки 195 солдат Красной армии обнаружены в ходе межрегиональной поисковой экспедиции «Западный фронт-4». Торжественная церемония захоронения прошла в Барятинском районе на мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора». В четверг, 13 июля, об этом сообщили в «Поисковом движении России».
В экспедиции приняли участие более 230 поисковиков из 17 регионов России и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона.
- У семи найденных советских воинов были при себе солдатские медальоны, - рассказали поисковики. - Одна капсула оказалась пуста, три медальона находятся на экспертизе, еще три уже прочитаны и помогли опознать защитников Отечества.
Опознаны:
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Кроме того, по фрагментам документов удалось опознать еще одного бойца – красноармейца Тажибая Нуркушева из Казахской АССР, а по подписанной ложке погибшую девушку – Марусю Жукову.
- Поисковые работы в этом районе в рамках проекта «Западный фронт» проводятся уже четыре года, - рассказала руководитель «Поискового движения России» Елена ЦУНАЕВА. - Первая такая экспедиция состоялась в 2014 году, и с тех пор мы ежегодно возвращаемся в окрестности Зайцевой горы искать незахороненных защитников Отечества. Всего за четыре года работы в этом районе найдены и с воинскими почестями захоронены останки более 600 советских солдат и офицеров. Но работы осталось еще немало, поэтому в следующем году мы планируем очередную такую экспедицию.
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