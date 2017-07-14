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Останки 195 солдат нашли в Калужской области

14.07.2017 10:11 5 582 Дмитрий Ивьев
Останки 195 солдат нашли в Калужской области

Останки 195 солдат Красной армии обнаружены в ходе межрегиональной поисковой экспедиции «Западный фронт-4». Торжественная церемония захоронения прошла в Барятинском районе на мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора». В четверг, 13 июля, об этом сообщили в «Поисковом движении России».

В экспедиции приняли участие более 230 поисковиков из 17 регионов России и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона.

- У семи найденных советских воинов были при себе солдатские медальоны, - рассказали поисковики. - Одна капсула оказалась пуста, три медальона находятся на экспертизе, еще три уже прочитаны и помогли опознать защитников Отечества.

Опознаны:

  • Белопашанцев Павел Семенович, 1904 года рождения, уроженец города Свердловска. Боец был призван на фронт в 1941 году, а с апреля 1942 года числился пропавшим без вести. Родственники защитника Отечества уже найдены, ведется подготовка документов для отправки бойца на малую родину, в Екатеринбург.
  • Саитгараев Султан 1911 года рождения, был призван из Татарской АССР и числился пропавшим без вести с июня 1942 года. Его семью также удалось оперативно разыскать. К сожалению, родная дочь бойца не дожила до этого дня, поэтому о судьбе деда поисковики сообщили внукам красноармейца.
  • Филиппов Дмитрий Федорович, сержант, уроженец Орловской области. Его родные приняли участие в церемонии захоронения.

Кроме того, по фрагментам документов удалось опознать еще одного бойца – красноармейца Тажибая Нуркушева из Казахской АССР, а по подписанной ложке погибшую девушку – Марусю Жукову. 

- Поисковые работы в этом районе в рамках проекта «Западный фронт» проводятся уже четыре года, - рассказала руководитель «Поискового движения России» Елена ЦУНАЕВА. - Первая такая экспедиция состоялась в 2014 году, и с тех пор мы ежегодно возвращаемся в окрестности Зайцевой горы искать незахороненных защитников Отечества. Всего за четыре года работы в этом районе найдены и с воинскими почестями захоронены останки более 600 советских солдат и офицеров. Но работы осталось еще немало, поэтому в следующем году мы планируем очередную такую экспедицию.


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Тэги: общество елена цунаева

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