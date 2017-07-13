Помидоры и яблоки уничтожили в Калуге

На одной из оптовых баз в Калуге в среду, 12 июля, обнаружили запрещённые для ввоза в Россию помидоры и яблоки.

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, 68,6 кг яблок привезли к нам из Польши, а 63 кг томатов - с Украины.

Изъятую продукцию уничтожили.