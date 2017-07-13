Помидоры и яблоки уничтожили в Калуге

На одной из оптовых баз в Калуге в среду, 12 июля, обнаружили запрещённые для ввоза в Россию помидоры и яблоки.
Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, 68,6 кг яблок привезли к нам из Польши, а 63 кг томатов - с Украины.
Изъятую продукцию уничтожили.
|
Калужанка добилась выплаты маткапитала после смерти сына 13.07.2017 08:40
Калужан предупредили об отключении радио и ТВ 12.07.2017 12:20
Пропавший мужчина найден живым 12.07.2017 11:00
Фестиваль семейной рыбалки перенесён на август 12.07.2017 09:03
МЧС: подъём воды на метр не несёт угрозы 11.07.2017 16:41
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: