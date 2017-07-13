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Помидоры и яблоки уничтожили в Калуге

13.07.2017 11:27 16 1223 Дмитрий Ивьев
Помидоры и яблоки уничтожили в Калуге

На одной из оптовых баз в Калуге в среду, 12 июля, обнаружили запрещённые для ввоза в Россию помидоры и яблоки.

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, 68,6 кг яблок привезли к нам из Польши, а 63 кг томатов - с Украины.

Изъятую продукцию уничтожили.


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Тэги: общество

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