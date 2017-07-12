Пропавший мужчина найден живым

Как мы уже рассказывали, 1 июля в Балабаново пропал 21-летний Владислав Рогальский, приехавший в наш регион на заработки из Беларуси.

Как сообщили вечером во вторник, 11 июля, в «Лиза Алерт Калуга», пропавший найден, его жизни ничего не угрожает.