Калужан предупредили об отключении радио и ТВ

Из-за ремонтных работ на телевышке в Калуге во второй половине июля возможны отключения эфирных каналов радио и телевидения.
Как рассказали в пресс-службе городской управы, при благоприятных погодных условиях планируется отключение передающего оборудования с 9:00 до 17:00 в следующие периоды:
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К отключению запланированы:
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