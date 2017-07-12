Калужан предупредили об отключении радио и ТВ

Из-за ремонтных работ на телевышке в Калуге во второй половине июля возможны отключения эфирных каналов радио и телевидения.

Как рассказали в пресс-службе городской управы, при благоприятных погодных условиях планируется отключение передающего оборудования с 9:00 до 17:00 в следующие периоды:

с 12 по 14 июля 2017 года;

с 17 по 21 июля 2017 года;

с 24 до 27 июля 2017 года.

К отключению запланированы: