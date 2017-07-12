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Калужан предупредили об отключении радио и ТВ

12.07.2017 12:20 14 2528 Дмитрий Ивьев
Калужан предупредили об отключении радио и ТВ

Из-за ремонтных работ на телевышке в Калуге во второй половине июля возможны отключения эфирных каналов радио и телевидения.

Как рассказали в пресс-службе городской управы, при благоприятных погодных условиях планируется отключение передающего оборудования с 9:00 до 17:00 в следующие периоды:

  • с 12 по 14 июля 2017 года;
  • с 17 по 21 июля 2017 года;
  • с 24 до 27 июля 2017 года.

К отключению запланированы:

  • «Первый канал»
  • «Россия 1»
  • «Культура»
  • «Ника ТВ»
  • «НТВ»
  • «СТС»
  • «Петербург 5 канал»
  • «Ю-ТВ»
  • «ТНТ»
  • «РенТВ»
  • «ТВ-Центр»
  • «Звезда»
  •  «Ретро FM»
  • «МИР»
  • «Маяк»
  • «Love radio»
  • «Авторадио»
  • «Дорожное радио»
  • «Европа Плюс»
  • «Ника FM»
  • «Радио России»
  • «Радио 40»
  • «Серебряный дождь»
  • «Серебряная ладья Калуга»
  • «Спорт FM»


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Тэги: общество

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