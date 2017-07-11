МЧС: подъём воды на метр не несёт угрозы

В понедельник, 10 июля, сотрудники Центра ГИМС в Калуге провели профилактический рейд по акватории Оки.

- Уровень воды в реках области поднялся почти на метр, - отмечают в ГУ МЧС по Калужской области. - Это связано с выпадением большого количества осадков. Напряженная обстановка остается в Тарусском, Ферзиковском, Жуковском, Боровском и Малоярославском районах. Даже малые ручейки превратились в полноводные реки.

По словам сотрудников Центра ГИМС, в Калуге на Оке частично затопило пляжи и песчаные косы.

- Однако превышение уровня воды на метр угрозы не представляет, - подчёркивают спасатели. - Но следует помнить правила поведения на причалах, пристанях и переправах. Больше других рискуют люди, которые переходят или переезжают на автомобилях реки вброд. Следует обращать внимание на предупреждающие знаки и пользоваться объездными путями.