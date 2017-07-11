Охота на экстремистов: ещё один калужанин оштрафован за песню

В Калуге 22-летний мужчина оштрафован на 1000 рублей за размещение в социальной сети песни, которая в 2012 году была признана экстремистской и внесена в соответствующий федеральный список. Во вторник,11 июля, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.
Проверку проводили сотрудники УМФД, УФСБ и прокуратуры.
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