86 человек пострадали от укусов клещами

За неделю, с 3 по 9 июля, к врачам по поводу укусов клещами в Калужской области обратились 86 человек. Среди них 45 детей. Такие данные в понедельник, 10 июля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

- Зачастую при посещении леса, загородных прогулках и пребывании на дачных участках дети легко одеты, - отмечают в ведомстве. - После посещения выше перечисленных мест отдыха не производятся само и взаимоосмотры. Также при опросе пострадавших установлено, что значительное количество укушенных не пользуются репеллентами и акарицидными средствами.