86 человек пострадали от укусов клещами

За неделю, с 3 по 9 июля, к врачам по поводу укусов клещами в Калужской области обратились 86 человек. Среди них 45 детей. Такие данные в понедельник, 10 июля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
- Зачастую при посещении леса, загородных прогулках и пребывании на дачных участках дети легко одеты, - отмечают в ведомстве. - После посещения выше перечисленных мест отдыха не производятся само и взаимоосмотры. Также при опросе пострадавших установлено, что значительное количество укушенных не пользуются репеллентами и акарицидными средствами.
|
Памятник Ивану III открыли под Калугой 10.07.2017 11:17
Шигапов сам захотел уйти с должности министра строительства и ЖКХ 07.07.2017 16:39
Великое переселение и несостоявшийся праздник первого помидора 07.07.2017 15:14
Арктика за бортом 07.07.2017 14:46
Цены за месяц выросли на 0,7% 07.07.2017 13:29
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: