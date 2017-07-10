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86 человек пострадали от укусов клещами

10.07.2017 14:30 5 528 Дмитрий Ивьев
86 человек пострадали от укусов клещами

За неделю, с 3 по 9 июля, к врачам по поводу укусов клещами в Калужской области обратились 86 человек. Среди них 45 детей. Такие данные в понедельник, 10 июля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

- Зачастую при посещении леса, загородных прогулках и пребывании на дачных участках дети легко одеты, - отмечают в ведомстве. - После посещения выше перечисленных мест отдыха не производятся само и взаимоосмотры. Также при опросе пострадавших установлено, что значительное количество укушенных не пользуются репеллентами и акарицидными средствами.


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Тэги: общество

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