2-летний мальчик пострадал в аварии на калужской трассе

Днём в четверг, 6 июля, на трассе А130 столкнулись Suzuki SX4 и Volkswagen Polo.
По предварительным данным ГИБДД, 70-летний водитель «Сузуки» двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и протаранил «Фольксваген».
В аварии пострадали три человека. У 2-летнего мальчика сломан нос, женщины 50 и 23 лет получили ушибы и сотрясение мозга.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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