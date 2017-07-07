2-летний мальчик пострадал в аварии на калужской трассе

Днём в четверг, 6 июля, на трассе А130 столкнулись Suzuki SX4 и Volkswagen Polo.

По предварительным данным ГИБДД, 70-летний водитель «Сузуки» двигался со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и протаранил «Фольксваген».

В аварии пострадали три человека. У 2-летнего мальчика сломан нос, женщины 50 и 23 лет получили ушибы и сотрясение мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.